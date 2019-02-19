В городах Ида-Вирумаа эстонским языком на достаточном уровне не владеет более 500 учителей

"В гимназиях, в которых преподавание частично ведется на эстонском языке, педагоги владеют языком лучше, чем их коллеги из основной школы. При этом улучшение отмечается с 2007 года, когда в гимназической ступени официально начался переход на эстонский язык. В Таллинне и Харьюмаа ситуация лучше: уровню B2 не соответствуют знания примерно 130 учителей", — написал в журнале Õiguskeel, издаваемом Министерством юстиции, главный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск.

"В городах Ида-Вирумаа установленным требованиям не соответствуют знания примерно 450 педагогов детских садов и 260 помощников учителя. Если добавить Таллинн и Харьюмаа, в которых работает около 350 воспитателей и 80 помощников учителя, не знающих язык на необходимом уровне, то получится, что эстонским языком на должном уровне не владеет около 1800 работников сферы образования", — подсчитал Томуск.

Глава Языковой инспекции считает, что это много, но за 10-15 лет число не владеющих государственным языком педагогов все же начало потихоньку снижаться.