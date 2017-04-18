В день пикета глава Eesti Energia сделал энергетикам предложение, от которого они смогли отказаться

Лидер ”Энергопрофсоюза”, объединяющего работников Эстонской электростанции, электростанции ”Аувере” и Завода масел, Андрей Зайцев за несколько часов до пикета энергетиков, прошедшего 18 апреля в Таллинне, получил от председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера предложение, сохраняющее в новом коллективном договоре практически все льготы прежнего договора.

Напомним, что концерн до последнего времени настаивал на монетизации льгот энергетиков, то есть компенсации всех видов доплат ростом основных окладов. ”Энергопрофсоюз” с таким подходом категорически не согласен, а предлагаемый расчет перевода доплат в определенные суммы считает некорректным, делающимся в пользу работодатель.

”Сегодня руководство концерна согласилось оставить почти все положения коллективного договора без изменений, а исключением стало то, что оно все-таки настаивает на том, чтобы дополнительный 14-дневный отпуск превратился в семидневный, — сказал Андрей Зайцев Delfi. — Для нас это также неприемлемо, как и то, что работодатель хочет ограничиться 3-процентным ростом окладов”.

Напомним, что ”Энергопрофсоюз” добивается 6-процентного роста.

Профсоюзный лидер говорит, что, несмотря на то, что концерн пошел на существенные уступки, маловероятно то, что энергетики примут это предложение, так как компромиссным ростом зарплат мог бы быть хотя бы 5-процентный.

По словам Зайцева, останавливаться на достигнутом энергетики не собираются.

Немаловажно то, что ”Энергопрофсоюз” получил предложение заключить коллективный договор всего на год. В то же время Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков, в котором состоят не участвовавшие в пикете работники Балтийской электростанции, сейчас рассматривает предложенный ему вариант коллективного договора на два года, надеясь на улучшение условий, но в целом уже считающий его не самым плохим вариантом в сравнении тем, с которым руководство предприятия Enefit Energiatootmine AS выходило на переговоры. Последним предложением работодателя этому профсоюзу является рост зарплат на 4 процента с 1 апреля этого года и на 3 — с 1 января следующего.

Работодатель предлагает оставить самим работникам выбор: дополнительные 7 дней отпуска, или компенсация за них.

Но по-прежнему хочет заложить в фиксированные зарплаты ряд льгот: доплаты за ночные и вечерние рабочие часы, особый подход к оплате работы в праздничные дни, которые работодатель пока делает, что называется, свыше Закона о трудовом договоре. Сам принцип их монетизации члены профсоюза, доверенные лица считают вполне приемлемым.

На прошлой неделе Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков, не обращавшийся в отличии от Энергопрофсоюза к госпримирителю, продолжающий переговоры в обычном режиме, опросил состоящих в нем энергетиков, среди которых есть и работники Эстонской электростанции, выяснив их мнение по поводу предложений руководства и многие посчитали, что лучше согласится, чем продолжать длящиеся уже более полугода переговоры, не получая и той минимальной прибавки, которую работодатель готов сделать. В то же время большинство потребовало лучших условий, в частности большего, чем 4-процентный рост зарплат.

По словам лидера Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Владислава Понятовского, уже после того как пикет в Таллинне состоялся, произошла встреча с руководителем Enefit Energiatootmine AS Тыну Аасом. Детально о подробностях встречи и прозвучавшем предложении со стороны работодателя Понятовский рассказать отказался.

Между тем, по нашей информации профсоюз сделал предложение о 5-процентном росте зарплат, с 1 апреля, на два года. Аас обещал подумать до утра. Если работодатель согласится с таким вариантом, Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков, скорее всего, подпишет такой коллективный договор. В то же время там указывают на то, что коэффициент, по которому хотят рассчитывать прибавку к окладам всех работников Enefit Energiatootmine взамен особых доплат за работу в вечерние и ночные часы, а также в праздничные дни, останется предметом обсуждения.

Переговоры о новом коллективном договоре в очередной раз обнажили затяжное непонимание между профсоюзами нарвских энергетиков, несогласованность их действий, порой противоречивых. Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков в таллиннском пикете перед Министерством финансов не участвовал, определявшись, ехать — не ехать, до последнего момента. Собрание доверенных лиц профсоюза, представляющих работников Балтийской станции, накануне решило, что в то время как договор будет вот-вот подписан (близость этого момента там ощущают вторую неделю), было бы неправильно вносить сумятицу и требовать в Таллинне чего-то несбыточного, не соответствующего уже достигнутым договоренностям. В то же время они выразили свою солидарность с коллегами-пикетчиками, с их стремлением добиться у работодателя желаемого.

До сих пор не было такого, чтобы на разных нарвских электростанциях действовали разные коллективные договоры. Как все получится на этот раз, пока совершенно непонятно.