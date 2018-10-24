В числе кандидатов на звание Культурной столицы Европы остаются Нарва и Тарту

Конкурс на Культурную столицу 2024 начался в прошлом году, в ноябре 2017 года. К сроку, октябрю текущего года подали заявки три города: Курессааре, Нарва и Тарту. Ожидается, что отобранные города окончательно оформят заявки не позднее следующего лета . Затем экспертная комиссия встретится снова во второй половине 2019 года в Таллинне, чтобы подтвердить город, который в 2024 году будет носить звание Культурной столицы Европы 2024.

Комиссия, производящая выбор Культурной столицы, состоит из 12 членов. Европейские организации и учреждения назначили в эту комиссию десять своих представителей — три из Европейского парламента, три из Совета и три из Европейской комиссии, а также одного из Комитета регионов. В качестве экспертов от Эстонии в комиссии участвуют Ану Кивило и Микко Фритце.

Эстонское государство поддерживает программу культурной столицы в равном размере с местными самоуправлениями и другими источниками финансирования в объеме до 10 миллионов евро. Европейская комиссия присваивает культурной столице приз Мелины Меркури, размер которого составляет полтора миллиона евро.