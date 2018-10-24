24.10.2018, 19:30

В числе кандидатов на звание Культурной столицы Европы остаются Нарва и Тарту


rus.delfi.ee
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Narva õhust
Narva õhustFoto: Rauno Volmar

В числе кандидатов на звание Культурной столицы Европы остаются Нарва и Тарту, из конкуренции выбыл Курессааре. К такому решению пришла независимая международная экспертная комиссия, которая оценила ходатайства трех конкурирующих эстонских городов на двухдневной встрече в Таллинне 22 и 23 октября.

Конкурс на Культурную столицу 2024 начался в прошлом году, в ноябре 2017 года. К сроку, октябрю текущего года подали заявки три города: Курессааре, Нарва и Тарту. Ожидается, что отобранные города окончательно оформят заявки не позднее следующего лета . Затем экспертная комиссия встретится снова во второй половине 2019 года в Таллинне, чтобы подтвердить город, который в 2024 году будет носить звание Культурной столицы Европы 2024.

Комиссия, производящая выбор Культурной столицы, состоит из 12 членов. Европейские организации и учреждения назначили в эту комиссию десять своих представителей — три из Европейского парламента, три из Совета и три из Европейской комиссии, а также одного из Комитета регионов. В качестве экспертов от Эстонии в комиссии участвуют Ану Кивило и Микко Фритце.

Эстонское государство поддерживает программу культурной столицы в равном размере с местными самоуправлениями и другими источниками финансирования в объеме до 10 миллионов евро. Европейская комиссия присваивает культурной столице приз Мелины Меркури, размер которого составляет полтора миллиона евро.

В общей сложности в 2024 году звание культурной столицы Европы будут носить три города. Кроме Эстонии звание культурной столицы получит один город в Австрии, а также один город из государств Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), страна-кандидат в Евросоюз (Албания, Македония, Черногория, Сербия, Турция) или возможной страны-кандидата (Босния и Герцеговина и Косово).

В Эстонии культурная столица будет выбираться во второй раз, поскольку в 2011 году звание носила столица Таллинн. В этом году Культурными столицами Европы являются находящийся в Голландии Леуварден, а также столица островного государства Мальта Валлетта. В 2019 году звание перейдет к расположенной в Италии Матере и болгарскому городу Пловдив.

Tallinn Hockey weekend
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