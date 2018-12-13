В будущем году в Йыхви появятся четыре новых детских площадки

”Теме детских площадок мы уделяем достаточное внимание, и как только наша команда начала работу, мы стали разрабатывать несколько направлений. Первое — поскольку к нам неоднократно за поддержкой обращались жители города по поводу организации детских площадок на территории квартирных товариществ, то у нас родился документ, который был принят на прошлом заседании волостного собрания.

Этот документ предусматривает помощь в строительстве детских площадок по принципу ”50 на 50”, когда 50% финансирует волость, (уточнение — не более 12 тысяч, если это одно квартирное товарищество, и если более чем одно — до 25 тысяч при условии, что детская площадка будет публично используемой)”, — рассказала вице-старейшина по хозяйственным вопросам волости Йыхви Виктория Цвентарная.

Параллельно готовились документы на проектирование и строительство детских площадок на муниципальной земле. И на сегодняшний день проведены все поставки, заключены необходимые для дальнейшей работы договора и получены эскизные проекты трех детских площадок — на Нарвском шоссе (пересечение улицы Пыллу и Нарвского шоссе), на улице Харидусе и на улице Пурутеэ.

Находящиеся сейчас на Нарвком шоссе старые конструкции будут демонтированы и заменены на новые.На данный момент документы пришли в волостное управление, и рассмотрением их занимается строительный специалист.