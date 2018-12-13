В будущем году в Йыхви появятся четыре новых детских площадки

К весне 2019 года на территории города Йыхви появятся несколько новых детских площадок. Соответствующая работа уже ведется.
”Теме детских площадок мы уделяем достаточное внимание, и как только наша команда начала работу, мы стали разрабатывать несколько направлений. Первое — поскольку к нам неоднократно за поддержкой обращались жители города по поводу организации детских площадок на территории квартирных товариществ, то у нас родился документ, который был принят на прошлом заседании волостного собрания.
Этот документ предусматривает помощь в строительстве детских площадок по принципу ”50 на 50”, когда 50% финансирует волость, (уточнение — не более 12 тысяч, если это одно квартирное товарищество, и если более чем одно — до 25 тысяч при условии, что детская площадка будет публично используемой)”, — рассказала вице-старейшина по хозяйственным вопросам волости Йыхви Виктория Цвентарная.
Параллельно готовились документы на проектирование и строительство детских площадок на муниципальной земле. И на сегодняшний день проведены все поставки, заключены необходимые для дальнейшей работы договора и получены эскизные проекты трех детских площадок — на Нарвском шоссе (пересечение улицы Пыллу и Нарвского шоссе), на улице Харидусе и на улице Пурутеэ.
Находящиеся сейчас на Нарвком шоссе старые конструкции будут демонтированы и заменены на новые.На данный момент документы пришли в волостное управление, и рассмотрением их занимается строительный специалист.
”Чем быстрее мы сможем выдать разрешение на строительство, тем быстрее эти площадки будут установлены”, — пояснила Цвентарная.
Деньги на эти детские площадки запланированы из бюджета волости.Сами конструкции будут, если позволят погодные условия, установлены уже в ближайшее время, а озеленение и песочное основание будет добавлено весной.
”Жители могут сказать, что мы припозднились с работами, но, к сожалению, все поставки и заключение договоров требуют определенных сроков”, — объяснила вице-старейшина.
Параллельно идет проектирование еще оной детской площадки, которая изначально планировалась за торговым центром Jõhvikas, но которую было решено все же установить в обновляемом Йыхвиском парке. Эта площадка будет большей по размеру, чем вышеупомянутые, и появится также уже в 2019 году.
Кроме того, сейчас идет ремонт покрытия детской площадки на улице ВанаРаквере. То, что работы припозднились, объясняется тем, что управа проводила эту поставку трижды — только с третьего раза нашелся желающий взяться за данные работы. Одну качель волость уже поменяла, новые конструкции будет устанавливать некоммерческое объединение. Устраняются и опасные элементы покрытия — поскольку границы, отделявшие основу от пешеходных дорожек, были проложены металлическим ограждением, и со временем эта основа просела, а металлические ограждения стали выше уровня дорожек и представляли опасность для бегающих и играющих на площадке детей.
Кроме того, сейчас ведется уточнение исходного задания для объявления госпоставки на проектирование территории детского садика ”Сипсик”. Это займет несколько месяцев, но, волостные власти надеются, что к весне проект будет готов.
”В зависимости от того, сколько средств на это заложит волостное собрание, мы будем или полностью или частично реализовывать этот проект тоже”, — прокомментировала Виктория Цвентарная.
Евгения Парв