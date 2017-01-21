Предприятие ELKE Grupp сегодня торжественно открыло в бизнес-парке ”Нарва” наиболее современный в Эстонии автомобильный центр Toyota стоимостью 2,5 миллиона евро, где будет работать 13 человек. Строителем автомобильного центра, предлагающего комплексную услугу, является Merko.

По словам исполнительного директора автомобильного центра Валдика Уски, Нарва и вся Северо-Восточная Эстония являются развивающимся регионом с большим потенциалом, где есть спрос на высококачественные услуги и в то же время имеется достаточное количество квалифицированных трудовых ресурсов, необходимых для оказания этих услуг.

”Автомобильная марка Toyota, ставшая в Эстонии наиболее продаваемой в последние годы, популярна и в Ида-Вирумаа, в связи с чем возник большой спрос на обслуживание на уровне представительства”, — рассказал Уски. ”Клиенты уже в настоящее время проявляют большой интерес к нарвскому центру ”Toyota”, и я уверен, что благодаря своей деятельности мы сможем внести вклад в развитие всего региона. Применяемая нами технология является передовой, и я уверен, что наши клиенты получат услуги на том же уровне”.

В ближайшие годы планируется расширить коллектив автомобильного центра до 25 человек, чтобы оказывать многочисленным клиентам региона более качественные услуги, чем прежде, а также предложить образованной молодежи возможность применять и развивать свои умения в родном городе.

В нарвском автомобильном центре ”Toyota”, который начал наем персонала летом, начнут работать, за небольшими исключениями, местные специалисты, которые предварительно прошли программу усовершенствования и практику продолжительностью несколько месяцев.

”Конкуренция на каждую вакансию была жесткой не только по количеству желающих, но и по части их квалификации и опыта. Я уверен, что нам удалось укомплектовать очень хорошую команду”, — добавил Уски.

По словам Кейта Паала, председателя правления предприятия AS Merko Ehitus Eesti, построившего автомобильный центр, сотрудничество было слаженным и плодотворным. ”Это уже не первый построенный нами центр ”Toyota”, и мы рады, что благодаря нам любимая автомобильная марка будет представлена и в Ида-Вирумаа. Будучи давним клиентом Toyota, мы в Merko можем подтвердить, что ценности двух брендов совпадают — обе компании ставят на первый план качество и долговечность”, — добавил Паал.

Новый нарвский центр ”Toyota”, оснащенный интерактивными решениями, возведен в бизнес-парке ”Нарва” в Ольгина, и к услугам клиентов в общей сложности 1600 кв. метров. Этот центр является торговым представительством, где предлагается комплексная услуга и выставлен весь модельный ряд Toyota.

Помимо продажи и сервиса автомобилей, под маркой Toyota предлагаются также собственные услуги страхования, лизинга и рассмотрения ущерба, продажа покрышек, разнообразные электронные услуги, услуги автомойки и т.д. Предприятие Elke Grupp при помощи нарвского представительства хочет стать ближе к своим существующим и потенциальным клиентам.

По словам Валдика Уски, важной целью возводимого автомобильного центра являются прозрачность и открытость — как бизнес-модели и процесса обслуживания, так и архитектурного решения здания. Новый центр ”Toyota” предлагает клиентам на месте все возможности, позволяющие быть в курсе и удобно наблюдать за процессом технического обслуживания своего автомобиля.

ELKE Grupp — это состоящий из 12 предприятий концерн, чьим основным видом деятельности являются продажа и послепродажное обслуживание легковых автомобилей. В Эстонии, Латвии и Литве действует 9 автомобильных центров, в которых представлены автомобильные марки Toyota и Lexus. Концерн, в котором насчитывается более 300 работников, продает в среднем по 6500 легковых автомобилей в год и в рамках послепродажного сервиса обслуживает свыше 100 000 визитов клиентов. История концерна началась в 1990 году, когда открылось старейшее дочернее предприятие — представительство ”Toyota” в Таллинне ELKE AUTO AS.