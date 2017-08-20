В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца прошел праздничный концерт

В воскресенье галерея Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца пригласила горожан на небольшой концерт открытия сезона, посвятив его Дню восстановления независимости Эстонии.

Галерист Хельги Коплиорг сказала порталу Delfi, что концерт на фоне живописи подчеркивает гармонию всех видов творчества, когда один вид искусства дополняет другой. Полотна, которые ныне экспонируются на юбилейной выставке известного эстонского художника Аарне Ханни, удачно сочетаются с концертными номерами, которые исполнили танцоры, музыканты и вокалисты Кохтла-Ярвеского Культурного центра.

В будущем году Белому залу исполнится 35 лет. Вторую жизнь он получил после вступления Эстонии в ЕС, когда стала возможной кардинальная реновация галереи, которой эстонские и зарубежные художники дают самую высокую оценку. А выступающие здесь музыканты и вокалисты поражаются замечательной акустике зала.

В Белом зале работает и первый в мире зарубежный виртуальный филиал Государственного Русского музея Санкт-Петербурга. Здесь проводят мастер-классы художники и народные умельцы города, читают лекции известные искусствоведы.

В воскресенье на концерт пришли люди разного возраста. Среди них — руководитель Русского культурного общества Кохтла-Ярве Роза Иванова и ее заместитель Лидия Орлова. Они поздравили эстонских друзей с государственным праздником.