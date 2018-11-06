06.11.2018, 16:20

В Азери рейсовый автобус наехал на лежавшего на дороге человека

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST
В Азери рейсовый автобус наехал на лежавшего на дороге человека
Foto: Madis Veltman

В понедельник, 5 ноября, около 23 часов в поселке Азери рейсовый автобус наехал на мужчину, сообщила Delfi пресс-служба полиции.

ДТП произошло рядом с домом по адресу Кесктянав, 12. Рейсовый автобус Vdl Futura, совершая маневр, наехал на лежащего на дороге 69-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель автобуса, 57-летний мужчина, был трезв и имел действительные права соответствующей категории.

Скорая помощь доставила пострадавшего в Ида-Вирумаскую центральную больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняются в ходе производства о проступке, которое ведет Раквереское отделение полиции.

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