В Азери рейсовый автобус наехал на лежавшего на дороге человека

ДТП произошло рядом с домом по адресу Кесктянав, 12. Рейсовый автобус Vdl Futura, совершая маневр, наехал на лежащего на дороге 69-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель автобуса, 57-летний мужчина, был трезв и имел действительные права соответствующей категории.

Скорая помощь доставила пострадавшего в Ида-Вирумаскую центральную больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняются в ходе производства о проступке, которое ведет Раквереское отделение полиции.