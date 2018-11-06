В Азери рейсовый автобус наехал на лежавшего на дороге человека

В понедельник, 5 ноября, около 23 часов в поселке Азери рейсовый автобус наехал на мужчину, сообщила Delfi пресс-служба полиции.
ДТП произошло рядом с домом по адресу Кесктянав, 12. Рейсовый автобус Vdl Futura, совершая маневр, наехал на лежащего на дороге 69-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель автобуса, 57-летний мужчина, был трезв и имел действительные права соответствующей категории.
Скорая помощь доставила пострадавшего в Ида-Вирумаскую центральную больницу.
Все обстоятельства ДТП выясняются в ходе производства о проступке, которое ведет Раквереское отделение полиции.