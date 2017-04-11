В апреле стартует Нарвская серия забегов 2017

В этом году уже третий раз будет организована Нарвская серия забегов, которая состоит из 5-ти различных беговых соревнований, где смогут принять участиe все, кто чувствует спортивный азарт или просто любит атмосферу спорта и движения, сообщает Motus spordiklubi MTÜ.

Этапы серии пройдут как в городе Нарва, так и в Нарва-Йыэсуу. В этом году будет только одна основная дистанция, что сделает соревнования еще интереснее.

Цель Нарвской серии забегов — поднять уровень любительского движения и спорта в нашем регионе. Беговая подготовка важна в любом виде спорта, так как это один из простых способов держать себя в хорошей физической форме.

В рамках каждого этапа будут проходить забеги малышей на 300 метров, где каждый участник получит на финише медаль и сладкий приз.

Люди, желающие преодолеть дистанцию пешком или бегом без учета времени смогут это сделать на каждом этапе.

На каждом этапе будет проходить награждение участников. В рамках всей серии будет так-называемый общий зачет или абсолютный зачёт.

Для участия в aбсолютном зачете, необходимо принять участие как минимум в четырех из пяти этапов Нарвской серии забегов в основной дистанции.

Каждый участник, который пройдет все 5 этапов на длинной дистанции, получит приз от спонсора Noorus Spa Hotel или Meresuu Spa Hotel. Лучший мужчина и женщина в абсолютном зачете по результатам всей серии забегов будут награждены проживанием в отеле Noorus SPA на двоих или Meresuu SPA на двоих.

Первый этап пройдет уже 23 апреля в Нарва-Йыэсуу, это традиционный Забег Юрьевой ночи, трасса которого проходит по светлому парку, променаду и морю.

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