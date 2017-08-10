”В 25 лет я купил свой первый Ferrari”. Как парень из Кохтла-Ярве стал миллионером в Америке

Бежавший в Америку во времена Поющей революции из-за религиозных преследований уроженец Кохтла-Ярве Евгений Швец за океаном стал предпринимателем в сфере строительства, американская мечта стала для него реальностью, рассказывает Eesti Ekspress.

В середине июля издающаяся в солнечной Флориде ежедневная газета Daily Record опубликовала статью о мужчине, живущем завидной жизнью миллионера — чудесная вилла с красавицей женой и тремя замечательными детьми.

Евгений Швец говорит, что жену помог ему найти Бог. Он попросил, всевышний ответил, послал в его жизнь настоящую красавицу.

В гараже Швеца красуются Lamborghini, Ferrari и другие люксовые автомобили. Он руководит успешной строительной фирмой, которую основал несколько лет назад. Она строит и реновирует элитные дома.

У Швеца остается время и на хобби — просмотр гонок серии IndyCar, футбол, хоккей и гольф.

”Все зависит от того, насколько человек хорош в своем деле, насколько ты страстен. Я — очень страстен”, — говорит Швец.

В конце 80-х семья Швеца жила в Кохтла-Ярве. У него было обычное советское детство — ходил в школу, играл во дворе, ни в чем не нуждался. Мама посещала действующий подпольно приход одной из протестантских конфессий. За это в СССР можно было попасть в тюрьму или получить штраф.

”У мамы был выбор — либо продолжать проповедовать христианство и попасть в тюрьму, либо покинуть страну, — рассказывает Швец. — Рональд Рейган и Михаил Горбачев заключили соглашение, по которому христиане смогли из Советского Союза приехать в США Вот мы и поехали туда как беженцы”.

В конце 80-х-начале 90-х в Америку эмигрировало много христиан и евреев. В числе других в США переехал патриарх англо-католической церкви Хейго Ритсбек.

”Мы переехали по визам беженцев, паспорта должны были отдать. Мы смогли взять с собой только 100 долларов на человека и некоторые вещи. Перед отъездом продали все свое имущество, за дом получили 15 тысяч рублей, на которые купили пару шуб, из которых одна до сих пор висит в шкафу — продать их не удалось”, — говорит Евгений, уехавший из Эстонии в 14 лет.

Америка приняла семью из 6 человек, прибывшую из Ида-Вирумаа, с распростертыми объятьями. Местные лютеране помогли им обустроиться в Массачусетсе. Швецам помогли с крышей над головой, дали денег на еду и посодействовали в поиске работы.

Поначалу члены семьи не знали ни слова по-английски, но с целью адаптации даже сменили имена: Анатолий стал ”Тони”, а Евгений — ”Джен”.

Тони из-за языкового барьера не смог продолжить работу в сфере строительства. Выучился на водителя грузовика и зарабатывал этим до пенсии. Умер 4 месяца назад.

Страсть к строительству передалась сыну. Евгений изучал в Эстонии английский язык, и это было большим его преимуществом.

”Я видел счастливых людей, красивые вещи, множество возможностей, и сказал себе: однажды у меня все это будет, жизнь будет прекрасна”, — говорит Евгений.

В 15 лет он начал мыть посуду в одном итальянском ресторане, зарабатывая 200-300 долларов в неделю. Хотя у него проявилась аллергия на моющее средство и стали кровоточить руки, он не падал духом. Второй работой была очистка крыш от снега.

”Поначалу было нелегко, родители искали работу и считали каждый цент, чтобы у нас была еда на столе. Моя жизнь становилась все интереснее. Я сам стал зарабатывать деньги. За 3000 долларов купил свою первую машину — старый Ford. Собственники ресторана, в котором я работал, тоже прибыли в Америку с пустыми карманами, и от них я многому научился”, — рассказывает Джен.

Хотя Советский Союз распался, Швецы даже не думали возвращаться в Кохтла-Ярве — в Америке жить было лучше.

”США — страна миллионов возможностей. Но ничего не приходит легко — нужно потрудиться”, — говорит Джен.

Отец и дед Джена были строителями. Он приступил к работе в строительстве в 18 лет, делая по началу самые грязные и тяжелые работы. Джен вспоминает, как для запуска своего бизнеса обошел 30 тысяч домов в течении 4 месяцев. Стучал в двери и спрашивал: ”Может быть вам нужно что-то отремонтировать, подкрасить?”

Так у него появились первые клиенты, которые стали рекомендовать его своим знакомым. Потом началось сотрудничество с большими строительными фирмами — Джен выполнял субподрядные работы. Затем сам стал нанимать работников — так этот снежный ком и покатился.

”В середине 90-х у меня было уже 500-600 объектов в год и 15 основных подрядчиков, с которыми я сотрудничал. Стелили полы, устанавливали потолки, делали внутренние работы. За два года я заработал свой первый миллион. В 25 лет купил свой первый Ferrari”, — сообщает Джен.

5 лет назад Джен основал строительную фирму Alpha Builders Group, которая строит ”под ключ” элитные виллы, а также, например, реновирует больницы, в том числе самые крупные во Флориде.

У фирмы есть конторы во Флориде и Техасе, где работает несколько десятков человек, а также есть несколько сотен работников субподряда: мексиканцы, бразильцы, восточные европейцы и даже эстонцы.

Супруга Джен, москвичка Марина, работает дизайнером интерьера в фирме мужа, разрабатывает эскизы вилл.

Фирма пережила кризис на рынке недвижимости 10-летней давности, который научил не класть все яйца в одну корзину.

О своем стиле жизни Джен рассказывает немного, ведет себя скромно. Говорит лишь, что у семьи есть жилье в Техасе и во Флориде, а его слабостью являются дорогие машины, которых у него в гараже 6, в том числе Lamborghini Aventador и Ferrari 599.

Мужчина говорит, что однажды ему посчастливилось приобрести даже Ferrari 550 Maranello, который раньше принадлежал известному актеру Николасу Кейджу. Четыре года назад Джен перепродал этот автомобиль с большой прибылью.

Одно из любимых мест Джен — трасса Формулы-1 в Техасе, в Остине.

Об Эстонии у Джен только добрые воспоминания. Он приезжал сюда в гости около 10 раз, немного получился заочно в Estonian Business School. Одна из его сестер до сих пор живет в Йыхви.

”Эстония — замечательная страна! О ней у меня много хороших воспоминаний и положительных эмоций”, — отмечает Джен. При всем этом он благодарит Бога, который подарил ему американскую идиллию.

”Я верю, что американская мечта и сегодня доступна каждому, — говорит он. — Просто надо быть готовым ради воплощения в жизнь своей мечты быть готовым приложить громадные усилия. Со страстным отношением к своему делу в Америке не трудно пробиться”.