В 2018 году в бывшем заводе "Балтиец" откроется Нарвский театральный центр Vaba Lava

В одобренном правительством госбюджете на 2018 год отдельной строкой прописана финансовая поддержка Целевого учреждения Vaba Lava (”Свободная сцена”), составляющая 400 000 евро, сообщает бюро Яны Тоом.

”Во второй половине 2018 года в здании бывшего завода ”Балтиец” в Нарве откроется Нарвский театральный центр Vaba Lava. Мы благодарны всем партнерам — прежде всего правительству республики и Министерству культуры, а также политику Яне Тоом и частным предпринимателям”, — отметило правление SA Vaba Lava.

”Театральная культура в Нарве берет начало в XIX веке, — напомнил член Нарвского городского собрания Эльдар Эфендиев. — До 50-х гг. театральные труппы разных обществ объединялись в нескольких городских театрах, некоторые из которых работали десятки лет. Русский театр, театры обществ Võitleja, Ilmarine и Нарвский театр были в городе настоящими долгожителями”.

Из героев послевоенного нарвского ”театрального времени” Эфендиев вспомнил режиссеров Кяйса и Крейсона. А театр Михалева Võitleja и театр-студия Катунцева ”13 комната” и сегодня поддерживают театральную культуру Нарвы.

”Однако одним из важных вопросов всегда был вопрос сцены и зала, оборудованных на современном уровне, — отметил Эфендиев. — Одним словом, нужен театр со своим театральным миром, который ”начинается с вешалки”.

Вот теперь, с помощью бюджетного финансирования, в Нарве и будет создан театральный центр, задачи которого, как их сформулировали в Vaba Lava, — предлагать нарвитянам качественные театральные постановки, события из мира музыкального и изобразительного искусства, а также развивать международное сотрудничество.

Госбюджет на 2018 годы еще предстоит принять Рийгикогу, но поддержка Vaba Lava, уверена Яна Тоом, никуда не денется.

”Наряду с другими проектами, финансируемыми государством, это посылает ясный сигнал — отношение к региону изменилось, и Северо-Восток не рискует вновь оказаться нелюбимой падчерицей правительства”, — прокомментировала Тоом.