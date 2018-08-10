Уже восемь нарвских депутатов стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях

Все они являются депутатами фракции Ценристской партии в Нарвском городском собрании.

Собранные на данный момент материалы указывают на нарушение ограничений на совершение действий, установленных законом о противодействии коррупции. Жто преступлением рассматривается статьей Пенитенциального кодекса — "Нарушение ограничения на совершение действия" ("Заведомое нарушение установленного Законом о борьбе с коррупцией ограничения на совершение действий в крупном размере наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года").

Согласно подозрению, члены Нарвского городского собрания не отстранились от голосования на заседаниях собрания, на которых решались вопросы бесплатного отчуждения или финансирования принадлежащих городу Нарве и связанных с членами городского собрания предприятий. .

В прокуратуре подчеркивают, что никаких ограничений на работу, в отношении депутатов применено не было. То есть они могут продолжать в числе прочего работу в составе Нарвского городского собрания, быть избранными на руководящие должности, в частности на место председателя горсобрания. Его необходимо избрать до 19 августа, иначе нынешний состав будет распущен, а места народных избранников займут следующие по списку люди, то есть новые выборы в Нарвское горсобрание в любом случае проводиться не будут.