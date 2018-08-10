10.08.2018, 16:40

Уже восемь нарвских депутатов стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях

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rus.delfi.ee
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Уже восемь нарвских депутатов стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях
Крайний справа - Илья Федоров.Foto: Roman Vikulov, Delfi

По состоянию на 16.00 пятницы подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены восьми членам Нарвского горсобрания — Алексею Воронову, Ларисе Олениной, Илье Федорову, Татьяне Столфат, Алексею Мяги, Елене Пахомовой, Елизавете Чертовой и Сергею Львову.

Все они являются депутатами фракции Ценристской партии в Нарвском городском собрании.

Собранные на данный момент материалы указывают на нарушение ограничений на совершение действий, установленных законом о противодействии коррупции. Жто преступлением рассматривается статьей Пенитенциального кодекса — "Нарушение ограничения на совершение действия" ("Заведомое нарушение установленного Законом о борьбе с коррупцией ограничения на совершение действий в крупном размере наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года").

Согласно подозрению, члены Нарвского городского собрания не отстранились от голосования на заседаниях собрания, на которых решались вопросы бесплатного отчуждения или финансирования принадлежащих городу Нарве и связанных с членами городского собрания предприятий. .

В прокуратуре подчеркивают, что никаких ограничений на работу, в отношении депутатов применено не было. То есть они могут продолжать в числе прочего работу в составе Нарвского городского собрания, быть избранными на руководящие должности, в частности на место председателя горсобрания. Его необходимо избрать до 19 августа, иначе нынешний состав будет распущен, а места народных избранников займут следующие по списку люди, то есть новые выборы в Нарвское горсобрание в любом случае проводиться не будут.

Вместе с тем напомним. что сегодня правление Центристской партии обсудило предъявленные членам Нарвского горсобрания подозрения и решило, что получившие подозрение люди на время следствия должны приостановить свой статус членов горсобрания, а также отойти от руководящих должностей в городских учреждениях.

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