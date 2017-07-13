Уже трем нарвским школам ”лыжные каникулы” неинтересны

Попечительские советы уже трех нарвских школ, Языкового лицея, Пяхклимяэской гимназии и 6 школы, предпочти не использовать данную государством возможность отправить будущей зимой учеников на дополнительные, ”лыжные каникулы”, решив, что пусть лучше ребята больше отдохнут следующим летом.

Соответствующие предложения учебных заведений одобрила Нарвская городская управа.

Заведующая Отделом культуры Нарвской горуправы сказала Delfi, что попечительские советы этих школ, а, прежде всего, ученики и их родители, рассудили так, что лучше сохранить каникулярные дни в начале июня 2018-го, чем получить дополнительное время отдыха в феврале-марте.

В конце августа прошлого года тогдашний министр науки и образования Юрген Лиги подписал постановление, согласно которому с 2017-2018 учебного года у эстонских школьников появились еще одни каникулы, ”лыжные”, 24 февраля — 4 марта 2018, чтобы оптимально распределить учебную нагрузку и не переутомлять учеников.

"Во втором полугодии четверти на 10-15 дней длиннее, чем в первом, и усиливают весеннюю усталость учеников и учителей. Дополнительные зимние каникулы дадут возможность ощутить весеннюю радость, а не скуку", — объяснял тогда Лиги.

Между тем, даты каникул устанавливает министр образования, но по инициативе директора школы и попечительского совета учебные заведения могут выбрать другое время каникул.