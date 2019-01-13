Уже сегодня! О победоносных сражениях Освободительной войны в Ида-Вирумаа напомнит реконструкция битвы в Пагари

В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны.

”Сто лет назад в Ида-Вирумаа велись отчаянные сражения, чтобы оттеснить войска противника из Эстонии”, — рассказал руководитель крупных проектов организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. ”Чтобы напомнить о победоносных сражениях в Ярве и Пагари, пройдут памятные мероприятия и демонстрация битвы в парке мызы Пагари”, — добавил Кастерпалу.

По словам командующего Алутагузеской дружины майора Мати Куусвера, во время Освободительной войны в Ярве, Кохтла, Пагари и Сомпа шли ожесточенные бои. ”Больше всего жертв было при битвах в деревнях Ярве и Кохтла, в которых погибли десять бойцов Калевской дружины. Эти люди пали не зря, потому что 17 января 1919 года зазвонили церковные колокола, которые возвестили о завершении большевистской власти в Йыхви, длившейся 39 дней”, — рассказал майор Куусвере.

События в память о Ярвеской битве

· В 11 часов возле памятника Освободительной войне в Кохтла-Ярве с исполнения гимна начнется памятная церемония.

· Затем последует исторический обзор ярвеской битвы от представителя Алутагузеской дружины Кайтселийт Калева Наура, а также обзор истории и нынешней деятельности Калевского пехотного батальона от представителя Калевского пехотного батальона.

· В 11:25 — речь представителя городской управы Кохтла-Ярве.

· В 11:30 — возложение венков к мемориалу, прозвучат почетные залпы.

· В 11:50 — участники отправятся в Пагари.