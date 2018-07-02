02.07.2018, 15:40

Ушла из жизни первая учительница сотен жителей Кохтла-Ярве

 (2)
Евгений Капов
Евгений Капов
EST 8
Ушла из жизни первая учительница сотен жителей Кохтла-Ярве
Фото: Евгений Капов

Для более тысячи жителей Кохтла-Ярве она навсегда останется человеком, о котором поется в ”Школьном вальсе” — учительница первая моя. Именно такое количество первоклассников прошло через заботливые руки Нины Васильевны Паап — преподавателя начальных классов 13-й школы Кохтла-Ярве (ныне Славянской основной школы).

В понедельник 2 июля в Санкт-Петербурге Нину Васильевну, скончавшуюся 28 июня после тяжелой болезни, похоронили. Но, как сказала бывший директор 13-й школы, а ныне — учитель Славянской основной школы Роза Иванова, ”память о ней будет жить, а отношение Нины Васильевны к своим ученикам будет служить примером еще многим поколениям педагогов.

Нина Васильевна по образованию преподаватель истории. Но сорок лет проработала в школе учительницей начальных классов. Ее бывшие ученики сегодня работают на промышленных предприятиях Ида-Вирумаа, в других городах Эстонии, а некоторые трудятся за пределами страны.

- Нина Васильевна открыла дорогу сотням талантливых детей. Мы уважали и любили ее как честного, неравнодушного, интеллигентного и порядочного человека, прекрасную женщину и настоящего профессионала своего дела. Более сорока лет своей жизни Нина Васильевна посвятила обучению и воспитанию подрастающего поколения, — сказала порталу Delfi Роза Иванова.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


РЕКОНСТРУКЦИЯ: Водитель смотрел на смарт-устройство — как произошла авария с пятью пострадавшими

02.07.2018
Вчера незадолго до 15 часов в Пылвамаа в поселке Ахья произошла авария, в которой пострадали пять человек. Причиной аварии было то, что один из водителей смотрел на смарт-устройство.
Подробнее



Пушков отреагировал на требование МИД Эстонии остановить ”Северный поток — 2”

02.07.2018
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о необходимости остановить строительство российского газопровода ”Северный поток — 2”.
Подробнее


Ушла из жизни первая учительница сотен жителей Кохтла-Ярве

02.07.2018
Для более тысячи жителей Кохтла-Ярве она навсегда останется человеком, о котором поется в ”Школьном вальсе” — учительница первая моя. Именно такое количество первоклассников прошло через заботливые руки Нины Васильевны Паап — преподавателя начальных классов 13-й школа Кохтла-Ярве (ныне Славянской основной школы).
Подробнее

Устроивший стрельбу в центре Таллинна мужчина мог находиться под наркотиками: суд заключил его под стражу

02.07.2018
В субботу сын известного предпринимателя устроил в центре Таллинна стрельбу, а сегодня по ходатайству прокуратуры был заключен под стражу. По имеющимся у прокуратуры данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Jaipur
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police RATTLESNAKE PL.14699JSBN/12
189,- €
160,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €



ФОТО: В столкновении легковушки и грузовика в Йыгевамаа погибла 60-летняя женщина

02.07.2018
Сегодня около 11:20 Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии в Йыгевамаа в деревне Кярде, на 60-х километрах дороги Тарту-Йыгева-Аравете. Водитель, на прямом участке дороги отклонившийся на встречную полосу и столкнувшийся с ехавшим навстречу грузовиком, погиб.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


СТУДИЯ DELFI | "Такими темпами Россия может дойти до полуфинала": обсуждаем чудо-матч с испанцами

02.07.2018
Первого июля Россия победила Испанию в серии пенальти. Никто не ожидал такого результата. И в студии Delfi мы не можем пройти мимо этой победы. Смотрите обсуждение матчей Россия-Испания, Хорватия-Дания и узнайте прогнозы к следующему четвертьфинальному поединку, где русские сыграют с хорватами.
Подробнее