Ушла из жизни первая учительница сотен жителей Кохтла-Ярве

Для более тысячи жителей Кохтла-Ярве она навсегда останется человеком, о котором поется в ”Школьном вальсе” — учительница первая моя. Именно такое количество первоклассников прошло через заботливые руки Нины Васильевны Паап — преподавателя начальных классов 13-й школы Кохтла-Ярве (ныне Славянской основной школы).

В понедельник 2 июля в Санкт-Петербурге Нину Васильевну, скончавшуюся 28 июня после тяжелой болезни, похоронили. Но, как сказала бывший директор 13-й школы, а ныне — учитель Славянской основной школы Роза Иванова, ”память о ней будет жить, а отношение Нины Васильевны к своим ученикам будет служить примером еще многим поколениям педагогов.

Нина Васильевна по образованию преподаватель истории. Но сорок лет проработала в школе учительницей начальных классов. Ее бывшие ученики сегодня работают на промышленных предприятиях Ида-Вирумаа, в других городах Эстонии, а некоторые трудятся за пределами страны.

- Нина Васильевна открыла дорогу сотням талантливых детей. Мы уважали и любили ее как честного, неравнодушного, интеллигентного и порядочного человека, прекрасную женщину и настоящего профессионала своего дела. Более сорока лет своей жизни Нина Васильевна посвятила обучению и воспитанию подрастающего поколения, — сказала порталу Delfi Роза Иванова.