Уроженец Нарвы рисковал, покупая огромную недвижимость, но нарвский центр Vaba Lava уже строится

19 декабря в Нарве в административном здании бывшего завода ”Балтиец”, Линда, 2, начались строительные работы, воплощающие в жизнь проект театрального центра Vaba Lava, который обещают открыть в ноябре следующего года.

Театральный зал, black-box, вместит около 220 зрителей. Также в здании будут располагаться студии Эстонского теле- и радиовещания (ERR), нарвский театр ”Ильмарине”, офисы, кафе, галерея.

Проект нового театрального здания подготовлен архитекторами бюро Allians Arhitektid, строительные работы проводятся фирмой Rand ja Tuulberg.

Интересными особенностями фасада театрального центра, который планируют открыть 17 ноября 2018 года, является то, что в его отделке будет использовано дерево (им обозначат очертания главного зала), а также старые металлоконструкции действующего на территории бывшего завода ”Балтиец” предприятия Fortaco Estonia OÜ — ”в них таким образом вдохнут новую жизнь”, отмечают в Allians Arhitektid.

Партнером театрального центра Свободная сцена в Нарве является Министерство культуры, городская управа Нарвы, Капитал культуры Эстонии, международные фонды и спонсоры, и, конечно, собственник недвижимости — Linda Kaks OÜ.

Собственник недвижимости — уроженец Нарвы

Что интересно, членом правления Linda Kaks OÜ является уроженец Нарвы Аллан Калдоя, стоявший у истоков таллиннского Vaba Lava, придумавший само название центра. Появление Vaba Lava в Нарве Калдоя объясняет сделать что-то полезное для важного для него города.

Roman Vikulov, Delfi

”Мой дед был директором Прибалтийской ГРЭС, отец возглавляет совет Eesti Energia. Моя семья связана с Нарвой, регионом, в детстве я постоянно отдыхал в Нарва-Йыэсуу. Моей целью является то, чтобы и у моих детей была причина приходить на мою могилу в Нарве”, — сказал Аллан Калдоя, оценивающий перспективы своего большого нарвского проекта, связанного с недвижимостью, довольно оптимистично.

Пару лет назад он приобрел недвижимость по адресу Линда, 2, комплекс из трех зданий, общей площадью 11500 квадратных метров, у дочернего предприятия Fortaco — Linda Properties OÜ.

Roman Vikulov, Delfi

”Мои друзья тогда посчитали, что я сошел с ума, решив купить 11500 квадратных метров в Нарве!”, — рассказывает Аллан Калдоя, все-таки рискнувший, заплативший за бывшие заводские здания шестизначную сумму (сколько именно, не считает уместным сообщать) и назвавший владеющее недвижимостью предприятие соответственно — Linda Kaks. По его словам, ранее он развитием недвижимости не занимался, а в его первой затее в этой сфере есть определенный риск, так как благополучная реализация всего задуманного зависит от многих внешних факторов.

Если бы Нарва стала Культурной столицей Европы…

Планы у Калдоя довольно впечатляющие. После того, как центр Vaba Lava будет построен, бизнесмен надеется реализовать второй этап, то есть превратить в партнерстве с AS Go Group примыкающее к будущему театральному центру 9-этажное здание в трехзвездочную гостиницу.

По слова Калдоя, в минувшем августе он заключил с Go Group предварительное соглашение о том, что финансирование реализации проекта они будут производить в равных долях, 50 на 50. Работа над эскизным проектом уже началась.

Предприниматель отмечает, что в том случае, "если Нарва будет претендовать на титул Культурной столицы Европы 2024 года и добьется его, это, вне всякого сомнения, сильно повысит уровень частных инвестиций в город и от этого играют, прежде всего, нарвитяне".

Во вторник мэр Нарвы Тармо Таммисте сказал журналистам, что вопрос, будет ли город участвовать в конкурсе на титул Культурной столицы Европы, еще обсуждается, но город, вероятно, определится уже на этой неделе, заложив или не заложив расходы на подготовку заявки в бюджет следующего года.

А потом — Дом эстонского языка

Третьим этапом развития большого проекта недвижимости обещает стать реновация третьего корпуса для размещения там Департамента гражданства и миграции, а также Дома Эстонского языка. Государство уже решило выделить финансирование на организацию работы этих учреждений в Нарве, но вопрос, кто победит в конкурсе на предоставление для них площадей, остается пока открытым. Если выбор будет сделан в пользу недвижимости Linda Kaks, то Калдоя надеется на то, что Дом эстонского языка и департамент начнут работу на их базе уже летом 2019 года.

Даст ли Нарва денег?

Говоря о перспективах именно театрального центра Vaba Lava, на который государство выделило 3.7 млн евро, Калдоя соглашается с тем, что активность нарвского зрителя, для которого затевается проект, предсказать сложно, а от нее многое зависит, но в то же время утверждает, что для развития интереса к театральной культуре будет сделано очень многое, прежде всего, с помощью насыщенной и интересной программы. На таллиннской площадке Vaba Lava ежегодно ставятся около 6-7 театральных постановок. Калдоя надеется на то, что около трех премьер будут проходить в Нарве и тематически они будут связаны с пограничным городом. И, что важно, театральный центр рассчитывает не только на местного зрителя, но и на гостей из других эстонских муниципалитетов, а также из заграницы, прежде всего, из России.

В то же время Vaba Lava продолжает уповать на то, что нарвское самоуправление возьмет на себя расходы по оплате труда пяти сотрудников театрального центра, административных и технических работников.

Roman Vikulov, Delfi

Мэр Нарвы Тармо Таммисте сообщает, что этот вопрос опять же обсуждается в рамках подготовки бюджета на будущий год. Но, по его словам, даже если эти расходы не попадут в бюджет сейчас, но это может произойти и в течение 2018 года, когда, как водится, будут неоднократно приниматься дополнительные бюджеты.

На прошлой неделе Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин направил в Нарвскую горуправу и горсобрание письмо в поддержку начинаний Vaba Lava, которое, возможно, подвигнет нарвские власти финансово поучаствовать в большом начинании.

Чего ждать от нарвского центра Vaba Lava?

”Спустя год работы над этим проектом, мы рады начать строительство нарвского театрального центра Vaba Lava, открытие которого планируется 17 ноября 2018 года. Новый театральный центр даст больше возможностей местным труппам и маленьким театрам, а также обеспечит другим эстонским и зарубежным театрам, культурным деятелям гастроли в Нарве. Мы верим в то, что нарвский театральный центр Vaba Lava — это культурный мост между восточным и западным театральным искусством”, — прокомментировала начало строительных работ член правления целевого уячреждения Vaba Lava Кристина Рейдольв.

Нарвский театральный центр Vaba Lava планирует развивать международные отношения не только с Европой, но и, например, с Санкт-Петербургом, а также дать местным труппам и маленьким театрам больше свободы и возможностей для творчества. Для местных жителей — это прекрасная возможность увидеть больше столичных постановок, благодаря техническому оснащению нового зала. В планах так же организовать международный фестиваль сценического искусства.

Театральный центр будет выполнять разные функции: представлять спектакли, там будут происходить кинопоказы, концерты, выставки, различные мастер-классы, выставки, конференции и многое другое.

В январе 2017 года правительство приняло решение включить нарвский театральный центр Vaba Lava в стратегию государственного бюджета с 2017 по 2025 год.

Vaba Lava — это современный и открытый центр сценических искусств, целью которого является предлагать удобные условия для развития малым театрам и свободным труппам в виде театрального здания и разных вспомогательных услуг, а также развивать международное сотрудничество в культурной сфере. Театральный центр открыт для новых и свежих идей.