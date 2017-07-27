Управляющий нарва-йыэсууского спа-отеля ”Мересуу” мечтает о ”бегающей” по бане печке

На встрече с журналистами, которая была организована туристическим кластером Ида-Вирумаа, управляющий действующим в Нарва-Йыэсуу спа-отелем ”Мересуу” рассказал о новой концепции развития возглавляемого им предприятия, в прошлом году пережившего банкротство, сообщает ”Виру Проспект”.

По словам Игоря Баранова, одна из главных задач на сегодняшний день — как можно скорее уйти от того негативного имиджа, который начинал складываться у ”Мересуу”, прошедшего в прошлом году через процедуру банкротства.

”На этой или в крайнем случае на следующей неделе в привычном режиме должны заработать наши фонтаны — у входа в отель ”Мересуу”. И для меня это будет неким визуальным символом, что ”черная” полоса ”Мересуу” закончилась, мы выходим на новый уровень”, — сказал Игорь Баранов.

”Продаем эмоции”



Сегодня у ”Мересуу” новый собственник и с октября прошлого года новый оператор — SPA Tours OÜ, который управляет также такими известными и крупными спа-отелями Эстонии, как Tallinn Viimsi Spa и Grand Rose. Новыми собственниками ”Мересуу”, рассказывает И. Баранов, были вложены огромные инвестиции — прежде всего в водный комплекс отеля, а также в реновацию его спортцентра и номеров.

- Можно сказать, что бани — это фишка всех трех комплексов нашего оператора. В течение двух месяцев мы основательно реновировали бани ”Мересуу”, две у нас теперь дровяные, появилась можевеловая парилка, и топка в ней… висит на цепях — такого нет нигде, только у нас. А в проекте — ”бегающая” печка, то есть перемещающаяся по парилке. Это будет наше ноу-хау, — эмоционально рассказывает Игорь Баранов. — Мы все время придумываем что-то новое, потому что понимаем: если остановимся, нас обгонят. Главное же, что каждый день мы предлагаем целый комплекс банных ритуалов — соль, массаж, веники, холодный бассейн и проч. Смысл — продавать эмоции, а не банальные водные процедуры. И люди, надо сказать, очень довольны.

Что касается спортцентра отеля, то, наверное, достаточно сказать, что теперь в нем работают не один, а пять тренеров, и в спортивных проектах ”Мересуу”, например, таком, как ”Амазонки”, участвуют до 80 человек.

Стратегическое решение



Однако же стратегическое решение руководства ”Мересуу” состоит в том, чтобы спа-отель превратился в высококлассный центр не только красоты, но прежде всего здоровья и отличался широким выбором услуг терапевтического характера: грязелечение, магнитолечение, физиотерапия, оздоровительные процедуры, восстановительное лечение и проч.

- Мы получили на это лицензию, приобрели современное медицинское оборудование, в нашем штате есть квалифицированные врачи, медсестры, физиотерапевты,- рассказывает Игорь Баранов. — Заключили договор с Международным центром сердца, который находится в Санкт-Петербурге и готовимся принимать у себя клиентов центра, которые нуждаются в курсе реабилитации. Есть намерение заключить договор о сотрудничестве с Ида-Вирумааской центральной больницей. Короче говоря, в Нарва-Йыэсуу мы готовимся занять свою нишу уже не только как welness spa otel, но и как medical — то есть лечебный спа-отель. Тогда клиенты будут проводить у нас не 2-3 ночи, как сейчас, а отдыхать недели две и больше.

Российский рынок непредсказуем

По словам Игоря Баранова, наполняемость ”Мересуу” сейчас очень хорошая: ”По сравнению с прошлым годом плюс 60%. Бронирование идет отлично”. ”Сейчас мы вышли на полную самоокупаемость”, — добавляет Баранов.

По его словам, 40-45% клиентов ”Мересуу”- россияне (точнее — те, кто пересекает российско-эстонскую границу), 45% — эстоноземельцы. Вы боретесь за увеличение доли россиян? — поинтересовались журналисты у Баранова. ”Когда речь идет о России, сложно что-либо прогнозировать. А если опять будет обвал рубля? Рынки должны быть дифференцированы. Так что нынешнее соотношение нас в целом устраивает”, — ответил Игорь Баранов и сказал, что лечебными пакетами ”Мересуу” все больше стали интересоваться финские туроператоры. ”И мы тоже активно ищем в отдел продаж человека с финским языком”, — добавил он.



Наша справка:



В Ида-Вирумаа сейчас успешно работают такие гиганты санаторно-гостиничного обслуживания и спа: спа-отель ”Тойла” (280 мест; открыт в 1989 году), спа-отель ”Мересуу” в Нарва-Йыэсуу (162 места; открыт в 2008 году), спа-отель и санаторий ”Нарва-Йыэсуу” (149 мест; в качестве санатория работает с 1965 года), спа-отель ”Ноорус” в Нарва-Йыэсуу (114 мест; открыт в 2014 году).

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