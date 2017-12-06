Угнанный у нарвского депутата Овсянникова автомобиль BMW X5 нашелся

Месяц назад у депутата Нарвского городского собрания Федора Овсянникова был угнан BMW X5, стоимостью 15 000 евро. Угнанный от дома депутата автомобиль вернулся к своему хозяину.
Федор Овсянников сказал Delfi, что машина вернулась ”благодаря нашей доблестной полиции”.
По его словам, угнанный автомобиль был обнаружен правоохранительными органами в Литве. Депутат отмечает, что некоторое время заняло оформление документации и около полутора недель уже найденный автомобиль ждал выполнения всех формальностей на стоянке.
Федор Овсянников является депутатом от Центристской партии.
Tallinn, Часть дома, 169 000 EUR
Tallinn, Квартира, 87 000 EUR
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