Угнанный у нарвского депутата Овсянникова автомобиль BMW X5 нашелся

Месяц назад у депутата Нарвского городского собрания Федора Овсянникова был угнан BMW X5, стоимостью 15 000 евро. Угнанный от дома депутата автомобиль вернулся к своему хозяину.

Федор Овсянников сказал Delfi, что машина вернулась ”благодаря нашей доблестной полиции”.

По его словам, угнанный автомобиль был обнаружен правоохранительными органами в Литве. Депутат отмечает, что некоторое время заняло оформление документации и около полутора недель уже найденный автомобиль ждал выполнения всех формальностей на стоянке.

Федор Овсянников является депутатом от Центристской партии.