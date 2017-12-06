06.12.2017, 12:00

Угнанный у нарвского депутата Овсянникова автомобиль BMW X5 нашелся


Роман Викулов
Роман Викулов
EST
Угнанный у нарвского депутата Овсянникова автомобиль BMW X5 нашелся
Foto: Delfi/Eesti ajalehed

Месяц назад у депутата Нарвского городского собрания Федора Овсянникова был угнан BMW X5, стоимостью 15 000 евро. Угнанный от дома депутата автомобиль вернулся к своему хозяину.

Федор Овсянников сказал Delfi, что машина вернулась ”благодаря нашей доблестной полиции”.

По его словам, угнанный автомобиль был обнаружен правоохранительными органами в Литве. Депутат отмечает, что некоторое время заняло оформление документации и около полутора недель уже найденный автомобиль ждал выполнения всех формальностей на стоянке.

Федор Овсянников является депутатом от Центристской партии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии