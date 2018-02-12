Ученые Таллиннского и Тартуского университетов взялись помочь куртнаским озерам выжить

В рамках стартовавшего в декабре исследования ученые выяснят причины колебания уровня воды в куртнаских озерах и предложат решения для поддержания уровня воды, гарантирующего сохранение озер, сообщает ”Северное побережье”.

Уровень воды в куртнаских озерах — именно в тех, где он начиная с 2012 года в опасном темпе понижался, — за последние два года немного поднялся.

Что именно стало причиной повышения, пока сказать трудно, так как совпали две вещи. Во-первых, осадков в последние два года было гораздо больше, чем в предшествовавшие им относительно засушливые годы, во-вторых, в последние годы из водозабора Вазавере откачивали гораздо меньше воды, чем прежде.

На деньги государственной дотации ученые двух университетов — Таллиннского и Тартуского — в рамках исследования в течение полутора лет установят, что вызывает колебания уровня воды в озерах, определят интервалы уровня воды, необходимые для сохранения наиболее важных озер и характерной для данных мест биоты, и определят возможности для достижения и поддержания уровня воды в данных интервалах.