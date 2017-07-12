Участники выборов в горсобрание расширившегося Нарва-Йыэсуу договорились управлять городом совместно

Вейкко Лухалайд, старейшина Вайвара, говорит, что не важно, кто победит на выборах в горсобрание расширившегося за счет волости Нарва-Йыэсуу

Вейкко Лухалайд, старейшина Вайвара, говорит, что не важно, кто победит на выборах в горсобрание расширившегося за счет волости Нарва-Йыэсуу.

Уже известно, что в выборах в новое ида-вирумааское самоуправление, в состав которого вошли Нарва-Йыэсуу, Вайвара и Вийвиконна, примут участие списки Центристской и Социал-Демократической партий, а также избирательный союз, который возглавит действующий мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. Управлять муниципалитетом все эти силы собираются совместно, независимо от того, кто возьмет большинство.

Отметим, что до официальной регистрации списков остался еще месяц и к вышеназванным объединениям кандидатов в депутаты, ни одно из которых пока не оформилось окончательно, могут добавиться и другие.

Старейшина Вайвараской волости Вейкко Лухалайд, который, по всей вероятности, возглавит список Центристской партии, во всяком случае местные партийцы с этим согласны, сообщил Delfi, что к 15 июля список будет в целом готов и его передадут для согласования в центральную контору партии. ”В него войдут 25-30 кандидатов. Открытым вопросом является то, появятся ли в нем центристы, препятствовавшие объединению Нарва-Йыэсуу и Вайвара”, — говорит Лухалайд, отказываясь называть конкретные имена.

Кто возглавит список соцдемов, пока неизвестно. Возможно, это будет Хейкки Лутс председатель волостного собрания Вайвара, а, может быть, Хейки Йоханнес, возглавляющий в Нарва-Йыэсуу отделение Социал-Демократической партии. Хейки Йоханнес информирует, что работа над формированием списка продолжается, и о его составе говорить пока рано.

По словам Максима Ильина, избирательный союз, первым номером которого он пойдет на выборы, будет довольно внушительным по количественному составу.

”В него войдет не менее 30-35 кандидатов”, — заверил Ильин.

Уже заявившие о себе партийные списки кандидатов и избирательный союз в некоторой степени лишают избирателя интриги, обещая, что политической борьбе предпочтут сотрудничество и городом Нарва-Йыэсуу (именно так называется новообразование) будут управлять совместно.

Вейкко Лухалайд, отвечая на вопрос, как он оценивает шансы списка Центристской партии занять первое место на будущих выборах, сказал, что это не является главной целью.

”Центристы не будут строить компанию на противопоставлении себя другим силам, — заверил Лухалайд. — Общей целью, нашей, соцдемов и союза, который возглавит Максим Ильин, является развитие муниципалитета. Мы договорились не допустить ситуации, когда борьба оппозиции и коалиции за власть была бы главным содержание работы горсобрания. Независимо от результата выборов мы будем управлять городом вместе, разработав единую программу действий”.

Максим Ильин солидаризируется с Лухолайдом, отмечая, что, хотя он является мэром Нарва-Йыэсуу непродолжительное время, с конца прошлого года, уже успел оценить насколько война за власть, когда коалиция и оппозиция регулярно меняются местами, осложняет решение насущных вопросов, тормозит развитие.

”Не сказать, чтобы в Вайвара никогда не происходило ничего подобного, но на фоне Нарва-Йыэсуу члены волостного собрания ведут себя более конструктивно. В объединенном самоуправлении нам дрязги не нужны. После выборов проведем переговоры, возьмем из наших программ лучшее и будем работать совместно”, — обещает Максим Ильин.

О соответствующих планах по поводу предвыборного и послевыборного периода главы самоуправлений говорили на недавней встрече с местными жителями, вызвав одобрение избирателей.

Депутат горособрания Нарва-Йыэсуу Татьяна Пагаева, набравшая на выборах 2013 года больше всех голосов избирателей, 141, сказала Delfi, что пока не решила, в составе какого списка будет избираться на этот раз.

Как Delfi сообщал месяц назад, правительство отказалось от принудительного объединия Силламяэ с волостью Вайвара и городом Нарва-Йыэсуу, то есть объединяются только последние, а также примкнувший к ним район Кохтла-Ярве — Вийвиконна.

При том, что правительство согласилось с таким вариантом, общее число зарегистрированных жителей в объединяющихся самоуправлениях, с учетом Вийвиконна, не достигает 5000, минимума, установленного Законом об административной реформе.

Жителей всего 4890.

В собрании объединенного местного самоуправления, которое получит название ”город Нарва-Йыэсуу”, будет заседать 17 депутатов.