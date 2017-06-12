Участники Нарвского энергозабега получили возможность сделать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ

В рамках Нарвского энергетического забега, прошедшего 10 июня в Нарве, Клиника ”Линда” установила новый рекорд, протестировав на ВИЧ 101 человека. Клиника является общественным медицинским учреждением в Эстонии на границе Россией, соучредителем которой является Фонд медицинской помощи в области СПИДа (AHF) — крупнейшая международная организация по борьбе со СПИДом.

Ситуация с ВИЧ в регионе Ида-Вирумаа, в который входит Нарва, продолжает оставаться сложной. Согласно данным представителей местных органов здравоохранения, около 5 процентов взрослого населения города инфицировано ВИЧ, т. е. примерно 3000 человек от общей численности населения, которая составляет 60 000 человек. Приблизительно 1000 человек не знают о своем ВИЧ-положительном статусе, а еще 1000 человек знают о том, что являются носителями ВИЧ, но не получают необходимую медицинскую помощь. Акции по тестированию, проводимые Клиникой ”Линда”, направлены на то, чтобы помочь людям узнать свой ВИЧ-статус и получить доступ к медицинской помощи, лечению и поддержке.

”Предлагая пройти тестирование на ВИЧ на общественных мероприятиях, мы побуждаем людей задуматься о своем здоровье, — говорит Игорь Пшенов, управляющий Клиникой ”Линда”, — Мы продолжим кампанию и проведем ряд подобных акций в течение лета для того, чтобы все смогли получить удобный доступ к бесплатному тестированию на ВИЧ. Мы раздаем презервативы всем желающим бесплатно, поскольку они являются одним из лучших способов защиты от ВИЧ-инфекции”.

Клиника ”Линда” предлагает бесплатное тестирование на ВИЧ, презервативы, медицинскую помощь, лечение и поддержку в дружеской и лишенной осуждения среде. Лекарства от ВИЧ (антиретровирусные препараты) предоставляются клинике государством, остальные услуги оказываются при финансовой поддержке AHF. В настоящий момент в клинике получают помощь 230 людей, живущих с ВИЧ.

Основными факторами, лежащими в основе эпидемии ВИЧ в Нарве, являются наркомания, высокий уровень безработицы и нестабильная социально-экономическая ситуация. Эти факторы часто отрицательным образом сказываются на способности людей обращаться за помощью, начинать и оставаться на лечении ВИЧ.

”Диагноз ВИЧ больше не является смертным приговором; при своевременном лечении и уходе человек может прожить долгую и здоровую жизнь. Женщины, живущие с ВИЧ, могут рожать здоровых детей. Очень важно обратить на это внимание, поскольку в нашем регионе все еще есть место для страха и отсутствия актуальной информации”, — сказал Пшенов.

Фонд медицинской помощи в области СПИДа (AHF), крупнейшая международная организация по борьбе со СПИДом, на сегодняшний день предоставляет медицинскую помощь и/или услуги более чем 750,000 человек в 39 странах мира в США, Африке, Латинской Америке/Карибском регионе, Азии/Тихоокеанском регионе и Восточной Европе.