Участники дискуссии: если есть работа, мы в безопасности

”Если есть работа, мы в безопасности”. К такому выводу пришли участники общедоступной дискуссии, которая прошла в Нарвском колледже Тартуского университета в понедельник, 27 марта, в рамках серии мероприятий ”Euroopal veab, Eesti veab!”, посвященных председательству Эстонии в Совете Европейского Союза.

На встречу с общественностью в Нарву прибыл целый десант столичных чиновников — в том числе два вице-канцлера, руководители служб и отделов Министерства экономики и коммуникаций, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства окружающей среды, советники Секретариата по делам Европейского Союза Государственной канцелярии, пишет "Виру Проспект".

Подобные мероприятия — а они именуются серией дискуссий под общим названием ”Euroopal veab, Eesti veab!” — уже прошли и еще готовятся пройти также в Таллинне, Тарту, Пярну. В целом на март было запланировано шесть дискуссий на тему председательства Эстонии в Евросоюзе. Как известно, Эстония впервые станет страной-председателем в Совете Европейского Союза с июля 2017 года и до конца декабря.

По словам выступающих в НКТУ, во время своего председательства в Совете Европейского союза Эстония сосредоточится на четырех основных темах — развитие инноваций, дигитализация, вовлечение и безопасность в Европе. Вокруг них и шел разговор в аудиториях Нарвского колледжа, где на протяжении почти трех часов работали 4 фокус-группы под руководством чиновников министерств. В одной из групп особое внимание было уделено энергетике и открытому энергорынку.

В одной из рабочих групп обсуждались вопросы безопасности и защиты Европы. Дискутирующие были единодушны во мнении: чем больше в обществе людей, у которых есть работа, которые заняты учебой или хотя бы своими увлечениями, стремятся быть образованными и общественно активными, тем более безопасной становится среда обитания.