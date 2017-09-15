"Убит мой друг, мой сын, мой брат". Полиция расследует убийство собаки в Нарва-Йыэсуу

10 сентября около 11 часов утра было получено сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу убита собака, которой нанесли несовместимые с жизнью травмы острым предметом, сообщила Delfi пресс-секретарь полиции Виктория Корпан.

О происшествии сообщил владелец собаки, по словам которого животное убежало во время утренней прогулки. Владелец нашел собаку мертвой на улице Метса пару часов спустя.

Для расследования этого происшествия полиция начала уголовное делопроизводство на основании статьи о жестоком обращении с животными (недопустимые действия в отношении животного, за которые предполагается наказание денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года). На данный момент в качестве подозреваемого никто не задержан.

"Утром 10 сентября был убит мой друг, мой сын, мой брат, мой "соленый пес" по кличке Амадеус. Он был добрейшим псом, очень доверчивым. Как и я, он не ожидал такого от людей", — пишет хозяин собаки Александр Серегин.

"Моя жена пошла утром, примерно в 7:30, на прогулку в лес, взяв с собой трех собак, Амадеуса, самоедскую лайку, и двух чау-чау — Марека и Беню. В то же время, в лесу одна гуляла собака-девочка, неопределенной породы, похожая на овчарку. У нее был период течки. Амедеус по запаху понял это и побежал по следу суки. Моя жена не смогла остановить его, а за Амедеусом помчался чау-чау Марек", — описывает Александр свою версию событий.

По его словам, жена пришла домой, взяла велосипед и поехала на поиски собак. Чау-чау она нашла быстро, а вот Амадеуса сходу найти не удалось — оказалось, что он зашел во двор, где жила собака, за которой он погнался.

Иллюстративное фото Pixabay

"Ее хозяин, как рассказали соседи, сначала избивал Амедеуса, тот визжал от побоев, Потом раздался душераздирающий визг Амедеуса, когда ему нанесли травму колющим предметом, попав в яремную вену. Амедеус вырвался из рук убийцы, пролез под воротами, оставив свою шерсть на нижней их части, а также кровяные следы на камнях под воротами.Истекая кровью, собака побрела в сторону своего дома. Не дойдя 20 метров, Амадеус понял что умирает, свернул с тротуара, перешел дорогу, и в лесу, в трех метрах от дороги и в 30 метрах от своего дома, умер. Примерно в 10:00 его нашли две женщины, собиравшие грибы в этом месте. Они сообщили нам об этом", — рассказывает хозяин пса.

По кровяному следу он дошел до одного из домов по улице Мяэ, но потерял след. Александр вызвал полицию, и полицейские установили, что след начинается у другого дома на улице Мяэ. Полиция предположила, что собака была убита.

"Да, он, следуя своим инстинктам, пошел за любовью, но хозяин той собаки, просто взял и убил моего Амедеуса. Ну зашла к тебе во двор собака, к твоей собаке в гости, ну возьми да просто выгони ее, напугай, но не убивай. Она же ничего плохого не сделала тебе… У собак инстинкты. Они не думают, но мы должны думать за них. Амадеус, прости меня за то, что не смог тебя уберечь от нашего жестокого мира ”людей”, — пишет в заключении Александр.

Внимание! На данных фотографиях с места гибели собаки запечатлены кровь и мертвое животное. Слабонервным не смотреть.

Foto: Aleksander Seregin