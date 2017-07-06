Убийство у нарвской ”Оболони” суд счел самообороной, но наказал стрелка за другое

Вируский уездный суд признал 39-летнего Алексея, застрелившего в 2013 году возле нарвского бара ”Оболонь” на улице Пяхклимяэ 20-летнего Дениса, невиновным в убийстве, сочтя, что место имела самооборона.

В то же время суд приговорил Алексея к 1 году и 7 месяцам тюрьмы условно, наказав таким образом за незаконное обращение с огнестрельным оружием (1 год), незаконное обращение с глушителем (3 месяца) и дачу ложных показаний (7 месяцев).

При этом дача ложных показаний не имела отношения к делу о стрельбе у ”Оболони”, а была произведена Алексеем, с точки зрения прокуратуры и суда, в 2015 году в ходе другого расследования..

Как сообщили Delfi в пресс-службе Вируской окружной прокуратуры, прокуратура изучит вопрос вероятного оспаривания приговора в суде второй инстанции, когда будет готова мотивационная часть судебного решения.

В свое время и прокуратура склонялась к тому, что Алексей стрелял у ”Оболони”, защищаясь, отчего дело очень долго не могло дойти до суда. Впоследствии, как сообщают в Вируской окружной прокуратуре, взвесив все обстоятельства, там сочли, что стрелок все-таки превысил пределы необходимой обороны.

Согласно обвинению, 21 апреля 2013 года в 00.50, находясь на перекрестке улиц Пяхклимяэ и Кангеласте, 34-летний Алексей выстрелил не менее трех раз из пистолета с глушителем в сторону Дениса, позднее скончавшегося от ранений в больнице. 19-летний Антон той же ночью получил легкое ранение ноги.

По версии защиты, стрельбе предшествовало избиение Алексея группой молодых людей, в результате которого тот получил серьезные телесные повреждения.

Ранее Алексей в уголовном порядке не наказывался. С погибшим и потерпевшим он знаком не был.

У стрелявшего был изъят незарегистрированный пистолет, боеприпасы и два глушителя.