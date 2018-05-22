22.05.2018, 11:00

Убийство Дарьи: адвокат подал кассацию в Госсуд, требуя оправдать обвиняемого


rus.delfi.ee
EST 2
Narva - fotod sündmuskohalt
Foto: Madis Veltman

Признанный судами двух инстанций виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи Тоомас Семыкин (21) ходатайствует в Государственном суде о своем оправдании.

Как сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, накануне защитник Семыкина представил кассационную жалобу, в которой просит отменить обвинительные приговоры судов двух первых инстанций и вынести новое, оправдательное решение.

"В качестве альтернативы защитник ходатайствует об отмене приговора Тартуского окружного суда и предлагает направить дело на повторное рассмотрение в окружной суд для вынесения нового решения", — добавила Тамм.

По состоянию на 22 мая Государственный суд не занял позицию по представленной кассации.

ТОП

Читайте также:

TOP НОВОСТИ


ФОТО DELFI: В Киеве Керсти Кальюлайд встретили хлебом-солью

22.05.2018
Президент Керсти Кальюлайд прибыла в Киев, где она в рамках официального визита встретится с руководящими лицами Украины. В аэропорту "Борисполь" ее встретили хлебом-солью, согласно местной традиции.
Подробнее



Финские экологические бикини помогают очистить моря от пластика

22.05.2018
Финская компания изготавливает купальники для женщин из переработанного пластикового мусора, собранного в морях. Ткань для купальников двух финских дизайнеров изготавливается в Италии, а бикини шьют на Бали в Индонезии.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



”Даже один евро очень поможет!” Директор фонда борьбы с раком — о лавине заявок и ”чудесах” наяву

22.05.2018
Недавно Фонд помощи больным раком ”Подаренная жизнь” подарил ее двум маленьким детям. Самому старшему пациенту — 89 лет.
7 человек полностью вылечились.
Цена жизни — около 5 000 евро в месяц. Часто лечение длится годами.
Сейчас в фонде — лавина заявок, а денег катастрофически не хватает.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-20% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
135,20 €
-20% Meeste käekell Police TAIPAN PL.14833JSB/04A
229,- €
183,20 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
151,20 €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Где школьники могут найти подработку и почему родителям невыгодно, когда их дети зарабатывают

22.05.2018
С каждым годом становится все больше и больше школьников, которые помимо школы еще и работают. И тем более молодежь стремится подзаработать во время школьных каникул, которые начнутся совсем скоро. Какие самые популярные места работы у молодежи, хватает ли им времени и на работу, и на учебу, какие налоги должны платить работающие школьники и почему это невыгодно их родителям — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее



Телеканал: все расхваленные Путиным ракеты с ядерным двигателем разбились в ходе испытаний

22.05.2018
Президент РФ Владимир Путин в марте этого года посвятил значительную часть своего послания к Федеральному собранию революционному российскому вооружению, особо выделив крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может "нести груз на любое расстояние" и "летать сутками". Однако, по данным американского телеканала CNBC, России еще предстоит провести хотя бы одно успешное испытание разрекламированной новинки, пишет NEWSru.com.
Подробнее