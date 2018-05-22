Убийство Дарьи: адвокат подал кассацию в Госсуд, требуя оправдать обвиняемого

Признанный судами двух инстанций виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи Тоомас Семыкин (21) ходатайствует в Государственном суде о своем оправдании.

Как сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, накануне защитник Семыкина представил кассационную жалобу, в которой просит отменить обвинительные приговоры судов двух первых инстанций и вынести новое, оправдательное решение.

"В качестве альтернативы защитник ходатайствует об отмене приговора Тартуского окружного суда и предлагает направить дело на повторное рассмотрение в окружной суд для вынесения нового решения", — добавила Тамм.

По состоянию на 22 мая Государственный суд не занял позицию по представленной кассации.