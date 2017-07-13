Убийцу 14-летней нарвитянки Дарьи суд приговорил к 12 годам лишения свободы

Вируский уездный суд огласил приговор по, возможно, самому резонансному нарвскому делу последних лет, убийству 14-летней Дарьи. Обвиняемого в убийстве Томаса Семыкина суд признал виновным и назначил ему наказание - 12 лет тюремного заключения. Алексей Бочаров получил 2 года условно с трехлетним испытательным сроком за сокрытие убийства.

Как сообщили Delfi в пресс-службе Вируской окружной прокуратуры, прокуратура в целом удовлетворена вердиктом суда, но примет окончательное решение о возможном обжаловании приговора после ознакомления с его мотивировочной частью.

9 декабря 2015 года в Нарве, неподалеку от тропы здоровья в лесопарке на Ореховой горке, был обнаружен труп 14-летней Дарьи, которая пропала 4 декабря. В течение последующих десяти месяцев полиция неоднократно заявляла об отсутствии признаков того, что девушка умерла насильственной смертью. Однако в сентябре 2016-го на пресс-конференции правоохранительными органами было объявлено, что в деле появились двое подозреваемых — молодые люди 1997 года рождения.

Тоомасу Семыкину были предъявлены подозрения в убийстве, а Алексею Бочарову — в сокрытии убийства.

Тогда же стало известно, что судмедэкспертами было установлено, что смерть девочки наступила в результате удушения.

Прошедшей весной дело дошло до суда и рассматривалось в закрытом режиме с целью защиты интересов погибшей.

11 июля Вируская окружная прокуратура потребовала приговорить Тоомаса Семыкина к 13 годам лишения свободы, а Алексея Бочарова — к двум годам.