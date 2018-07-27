27.07.2018, 15:48

У волости Йыхви появится новая веб-страница


rus.delfi.ee
EST 1
Jõhvi vald
Jõhvi valdFoto: Sergei Stepanov, NPA

К сентябрю у Йыхвиского волостного управления появится новая официальная веб-страница, пишет "Северное побережье".

В связи с обновлением домашней страницы волостной управы и серверного парка могут возникнуть перебои продолжительностью до часа в работе домашних страниц волостного управления, центральной библиотеки и детсадов. Также могут возникнуть сбои в работе публичного интерфейса регистра документов, сообщила волостная управа, а данные сбои могут возникнуть во внерабочее время.

”В волостном управлении сейчас занимаются созданием новой волостной веб-страницы, она будет насыщена информацией и удобна в использовании, — сообщил волостной старейшина Мартин Репинский. — Поэтому прошу жителей Йыхви проявить понимание, так как во время работ по обновлению могут возникнуть временные перебои в работе существующей веб-страницы”.

С сентября у волостной управы появится заказанная и разработанная государством веб-страница, которая будет создана на единых для всех самоуправлений основаниях, изменятся внешний вид и содержание веб-страницы.

Прежняя веб-страница с сентября использоваться не будет.

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