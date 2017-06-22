У производящего деревянные игрушки НКО могут потребовать вернуть пособия

Касса по безработица перед заключением договоров о пособиях будет тщательнее проверять работодателей, пишет Eesti Päevaleht.

Пару недель назад Eesti Päevaleht писал, что изготавливающее в Ида-Вирумаа деревянные игрушки НКО ”Опорный центр социальной адаптации” получило от Кассы по безработице за прием на работу людей с физическими недостатками около 300 тысяч евро, но размер зарплат этих работников находится ниже минимального уровня и им не обеспечивают нормальные рабочие условия.

В отношении данного НКО начали расследования Трудовая инспекция и Департамент здоровья, которые изучают условия работы в производственных помещениях, открытых в торговом центре Йыхви, и договоры, заключенные с работниками, а также соответствие требованиям игрушек, изготавливаемых на продажу.

До получения результатов контроля новых договоров с ”Опорным центром социальной адаптации” Касса по безработице заключать не будет. Последними были договоры на обеспечение практики для 98 человек, которая продлится 2-3 месяца и договор о поддержке создания 89 рабочих мест.

Касса по безработице и Министерство социальных дел считают, что в свете данного случая нужно пересмотреть условия сотрудничества, на основании которых работодателям выдаются пособия.

Касса по безработице признает, что до того, как людей с недостатками направляли в данное НКО на работу, проверка деятельности организации осуществлялась недостаточно подробно.

В дальнейшем будут привлекаться другие государственные учреждения для участия в таком контроле до заключения договоров о пособиях, чтобы убедиться в том, что ходатайствующее предприятие выполняет все вытекающие из законодательства требования.

”Касса по безработице ожидает от своих партнеров-работодателей выполнения обязанностей и использования предлагаемых возможностей сотрудничества честно и целенаправленно, — сказал председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел. — Пособия предназначены не для того, чтобы на них выстраивать весь бизнес-план предприятия. Нечестное поведение одного предпринимателя бросает тень на другие предприятия, использующие пособия”.

Паавел пояснил, что, если рабочая среда у опорного центра и условия трудовых договоров не соответствуют требованиям, Кассе по безработице придется прекратить договоры предоставления услуг и взыскать несправедливо выплаченные пособия.

Необходимость более тщательной проверки признал также председатель совета Кассы по безработице Пеэп Петерсон, по словам которого необходимо сделать более эффективным обмен информации между учреждениями, в том числе с Налогово-таможенным департаментом.

По словам руководителя ”Опорного центра социальной адаптации” Александра Сикута, НКО делало все в сотрудничестве с Кассой по безработице. По его мнению, недовольны только ушедшие с работы люди, а нынешние работники условиями удовлетворены.

НКО организовало производства не только в Йыхви, но и Нарве (в помещениях бывшего детсада), и в Силламяэ, где нашли работников среди клиентов AS Hoolekandeteenused, получающих от этого предприятия услуги по особому уходу.