У правительства не нашлось денег для Ида-Вирумаа

Хотя один из пунктов коалиционного договора предусматривает дополнительные инвестиции в Ида-Вирумаа, за счет которых можно было бы улучшить жизненную среду региона, в ближайшее время никто не собирается вкладывать в регион дополнительные деньги, пишут "Деловые Ведомости" со ссылкой на "Северное побережье".

Одним из важнейших предложений было направить в регион часть средств, которые государство получает от местных сланцеобрабатывающих предприятий в виде платы за загрязнение окружающей среды.

Весной регион посетил премьер-министр Юри Ратас, который подтвердил газете Pohjarannik, что в конце апреля-начале правительство представит соответствующий план действий, однако, до сих пор план по инвестициям в регион в правительстве не поднимался, пишет издание.

В пятницу Ида-Вирумаа посетил новый министр госуправления Яак Ааб, который признал, что в ближайшие годы финансирование программы развития региона с помощью средств, полученных от сланцевой промышленности, невозможно.

По его словам, плата за окружающую среду идет на проекты Центра инвестиций в окружающую среду (KIK).