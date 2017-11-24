У Нарвы есть очень хороший шанс стать Культурной столицей Европы 2024 года

Нарва обсудит, стоит ли ей подавать заявку на участие в конкурсе на титул Культурной столицы Европы 2024 года. Как уверяют члены эстонского оргкомитета по определению культурной столицы, у города есть исключительно хорошие шансы добиться этого титула, а связанные с ним расходы только кажутся огромными, так как окупятся с лихвой.

Влиятельная группа поддержки

Команда, которая будет поддерживать именно Нарву при подаче заявки, если до нее дойдет, представительная и влиятельная: вошедшая в ТОП-20 самых влиятельных женщин Эстонии 2017 по версии Delfi и EPL главный организатор фестиваля Tallinn Music Week Хелен Силдна, в прошлом вице-канцлер Министерства культуры и председатель совета Русского театра, ныне — координатор экспертной группы по развитию культурных и творческих индустрий Европейской комиссии Рагнар Сийль и Марис Хеллранд, отвечающая за коммуникации с иностранными медиа в рамках председательства Эстонии в Европейском Совете.

Roman Vikulov, Delfi

В четверг эта тройка, входящая в эстонский оргкомитет по определению Культурной столицы Европы в 2024 году, рассказала представителям нарвских властей и прочим заинтересованным лицам о том, что у Нарвы есть наипрекраснейшие возможности добиться этого титула, буквально уговаривала поучаствовать в соответствующем конкурсе, заявки на который будут принимать в конце будущего года.

Готовится Тарту и, вероятно, Вильянди

Титул Культурной столицы Европы присуждают с 1985 года (первой стали греческие Афины, а потом — многие другие известнейшие города стран Евросоюза). В последнее время Совет Европы присуждает его двум городам в двух разных странах ежегодно, выбирая все чаще не очень широко известные и не очень крупные города. В 2011 году титул достался Таллинну и Турку (Финляндия). В 2024 году опять придет очередь Эстонии (вторая страна — Австрия). Пока только Тарту выразил намерение претендовать на почетный титул, открывающий разные возможности, и, вероятно, за него поборется также Вильянди, пока не подтвердивший своего намерения, а, может быть, и какие-то другие эстонские города.

Это даже хорошо, что пока не совсем хорошо

Хелен Сильдна, Рагнар Сийль и Марис Хеллранд в один голос утверждали в Нарве, что именно у нее больше всех шансов добиться титула, несмотря на ограниченные финансовые возможности и уступающую в развитии Тарту и Вильянди культурную инфраструктуру.

Рагнар Сийль подчеркивал, что как раз то, что Нарве предстоит еще очень многое сделать для того, чтобы выйти на уровень благополучия Тарту, является в данном случае ее преимуществом.

”У нас в команде есть несколько европейских экспертов, и для них Нарва — самый интересный вариант, — сказал Рагнар Сийль. — В Тарту в целом и так все в порядке, и экспертам это немного скучно”.

Рагнар Сийль обращал особое внимание на то, что победителя конкурса будут определять европейские чиновники, то есть эстонские политики, которые, возможно, предпочли бы сделать выбор в пользу Тарту или Вильянди, на него не повлияют.

Почему именно Нарва?

Марис Хеллранд, отвечая в своем сообщении на ею же поставленный вопрос, ”Почему именно Нарва?”, также отметила, что у самого восточного города Эстонии есть самый большой потенциал для радикальных позитивных изменений. Что также очень важно, к Нарве уже проявляют повышенный интерес международные СМИ, и хотя интерес этот в основном связан с негативными ожиданиями (популярная тема — ”Нарва — город, где может начаться третья мировая”), сама по себе известность, внимание дают преимущество, стимулируют желание что-то изменить. Кроме того, Нарва достаточно экзотична как для остальной Эстонии, так и для Европы, а поддержка особенных в каком-либо отношении регионов и начинаний в Евросоюзе приветствуется.

Ida-Virumaa põnevamad turismiatraktsioonid Foto: Madis Veltman

Хеллранд отметила, что возрождение Кренгольма и Старого города (которым, по ее мнению, занялся бы частный бизнес то время, когда Нарва готовилась бы стать культурной столицей и ею бы являлась) оказало бы символический эффект на весь регион.

Близость России и возможность привлечения в ставшую Культурной столицей Европы Нарву туристов и коллективов из РФ позволяет рассмотреть передачу ей титула и как дипломатический шаг, что может показаться многим важным.

Зачем это нужно Нарве?

Говоря, зачем это нужно Нарве, гости, а возможно будущие партнеры, подчеркнули, это титул Культурной столицы ЕС стимулирует не только развитие сферы культуры, но и становится на практике толчком для экономического развития. Члены оргкомитета ссылались на опыт предыдущих Культурных столиц ЕС, прежде всего Таллинна, утверждая, что каждый евро инвестиций в это дело приносит опосредованно четыре евро. В гостиницах Таллинна число туристов увеличилось в тот период, когда он носил статус Культурной столицы, на 22 процента, в чешском Пилсене, небольшом индустриальном городе, на 31 процент, причем этот эффект был долговременным.

Гости указывали на то, что успели сами убедиться, общаясь с крупными предпринимателями, из Швеции, например, что статус Культурной столицы Европы сделает Нарву привлекательной для инвесторов, так как им известно, что он продвигает развитие бизнеса.

”Готовы инвестировать буквально сразу после того, как Нарва получит статус Культурной столицы Европы 2024”, — уверяли члены оргкомитета.

Сколько Нарве это удовольствие может стоить?

Таллинн принял титул на фоне глобального экономического кризиса и потратил на соответствующие программы, проекты, мероприятия, на персонал в течение пяти лет чуть меньше 8 миллионов евро. Еще столько же поступило от государства, ЕС, спонсоров. В случае чешского Пилсена (население — примерно 150 тысяч человек) бюджет в 2015 году составил 18 миллионов, из которых город опять же взял на себя половину.

В то же время, в 2015 году, ”столичный” бюджет бельгийского города Монс достиг 72 миллионов евро.

Члены оргкомитета успокаивали собравшихся тем, что размер бюджета (который необходимой обозначить в заявке на конкурс, подробно рассказав о всех планируемых действиях) не является решающим фактором. А мэр Нарвы Тармо Таммисте обратил внимание на то, что в бюджет можно вписать инвестиционные проекты, например, строительство Стокгольмской площади за нарвской ратушей.

Может, стать столицей вместе с соседями?

Также по словам Таммисте, важно то, что рядом с Нарвой находится курортный Нарва-Йыэсуу с отелями, Тойла опять же, которые будут принимать туристов, то есть Культурная столица ЕС может, по сути, стать региональным проектом.

На вопрос репортера Delfi, насколько это нормально, когда в большем плюсе от приезжающих туристов окажутся соседи Нарвы, а не сама Нарва, в которой гостиничных мест не так много, но которая будет вкладываться в проект, Хелен Силдна сказала, что инвестиции, в том числе в гостиничный бизнес, при поддержке EAS пойдут в Нарву. А мэр отметил, что проект может стать действительно совместным с Тойла и Нарва-Йыэсуу, то есть в нем и условия совместного финансирования могут быть оговорены.

Между тем, Рагнар Сииль обратил внимание, что проект с несколькими участниками было бы сложно администрировать и было бы сложно договориться о том, что делать и как.

Если Нарва все-таки решит подать заявку на конкурс, а этот вопрос будет обсуждаться в депутатских комиссиях, а потом на заседании горсобрания, то городу придется потратить на ее подготовку около 70 тысяч евро. Хотя официально идет речь о титуле ”Культурная столица Европы 2024 года”, в новом, дающем преимущества статусе Нарва может находиться с 2019 года, если решение будет принято в ее пользу. Сииль также сказал, что даже статус кандидата на титул оказывает положительное влияние на имидж города, отчего средства на подготовку заявки в любом случае не будут выкинуты на ветер.

Марис Хеллранд обратила внимание на то, что если город вступит в борьбу за соискание статуса, ему будет необходимо пересмотреть программу развития культуры на ближайшие семь лет, запланировав многое из того, что позволило бы встретить 2024 год достойно.

Для реализации проекта Нарве или другому эстонскому городу предстоит создать соответствующее целевое учреждение.