У границы Силламяэ полицейский автомобиль оказался в кювете

4 июня около 12:30 на Таллиннском шоссе, рядом с деревней Перьясти, находящейся перед въездом в Силламяэ, полицейский микроавтобус угодил в кювет. Никто не пострадал.
Это произошло после того, как полицейские оформили нарушение правил ПДД одним из водителей и попытались выехать с обочины на трассу, но грунт, на котором находилась машина, был очень сырым, и выполнить маневр не удалось, — сообщили Delfi в пресс-службе Идаской префектуры полиции.
Извлечь автомобиль из кювета удалось довольно оперативно — трасса Дорожным департаментом не перекрывалась.
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