У гостей Station Narva будет уникальная возможность отправиться в путешествие по Стокгольму — не уезжая из Нарвы

Современный формат VR гарантирует эффект полного присутствия: вас ждет настоящий полет над шведской столицей и множество интересной информации о Швеции и шведах.

КАК ОТПРАВИТЬСЯ В ПОЛЕТ?

Прийти в Нарвский колледж (Ратушная площадь, 2) 21 и 22 сентября с 11 до 17.00 и найти площадку Швеции — рядом с информационным центром фестиваля Narva Station. В VR-путешествие могут отправиться и взрослые, и дети cтарше 10 лет — разумеется, бесплатно.

ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ НА ПЛОЩАДКЕ ШВЕЦИИ?

Швеция приготовила подарки для всех путешественников в виртуальный Стокгольм: участвуйте в конкурсе на знание Швеции, правильно отвечайте на вопросы — и получайте призы!

ЧТО ЕЩЕ ШВЕДСКОГО БУДЕТ НА STATION NARVA?