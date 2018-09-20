У гостей Station Narva будет уникальная возможность отправиться в путешествие по Стокгольму — не уезжая из Нарвы

В преддверии фестиваля Station Narva Официальный сайт Швеции на русском языке рад пригласить всех нарвитян и гостей фестиваля в виртуальное путешествие по Стокгольму. Фильм о Стокгольме в формате VR (виртуальная реальность) снят совместно с компанией LenVR и озвучен известным музыкантом, писателем, автором романа ”Небесный Стокгольм” Олегом Нестеровым.
Современный формат VR гарантирует эффект полного присутствия: вас ждет настоящий полет над шведской столицей и множество интересной информации о Швеции и шведах.
КАК ОТПРАВИТЬСЯ В ПОЛЕТ?
Прийти в Нарвский колледж (Ратушная площадь, 2) 21 и 22 сентября с 11 до 17.00 и найти площадку Швеции — рядом с информационным центром фестиваля Narva Station. В VR-путешествие могут отправиться и взрослые, и дети cтарше 10 лет — разумеется, бесплатно.
ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ НА ПЛОЩАДКЕ ШВЕЦИИ?
Швеция приготовила подарки для всех путешественников в виртуальный Стокгольм: участвуйте в конкурсе на знание Швеции, правильно отвечайте на вопросы — и получайте призы!
ЧТО ЕЩЕ ШВЕДСКОГО БУДЕТ НА STATION NARVA?
Швеция представляет концерт певицы Йенни Уилсон — она открывает программу фестиваля на главной сцене Кренгольмской мануфактуры 21 сентября в 19.00. Уилсон — знаменитая шведская певица и продюсер, трёхкратный лауреат шведской национальной музыкальной премии Grammis. Сотрудничая с не менее знаменитой группой The Knife на начала сольную карьеру в 2005. Ee утонченный и в то же время невероятно энергичный электропоп сравнивают с творчеством Missy Elliott, Кейт Буш и Нины Симон. На Station Narva Йенни Уилсон представляет свой последний альбом ”Exorcism” — открытый, бескомпромиссный рассказ о пережитом сексуальном насилии. Уилсон — не только харизматичная артистка, но и неутомимый борец за равенство и справедливость, общественная фигура, поднимающая темы важные для всего шведского общества.
Перед концертом 21 cентября Йенни Уилсон даст открытое интервью для всех посетителей фестиваля на территории Narva Art Residency — следите за расписанием фестиваля.