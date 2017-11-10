Трое студентов пострадали при наезде на толпу в Тулузе

В Тулузе на северо-западе Франции водитель наехал на группу студентов. В результате трое получили ранения. Двое в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля арестован.
При атаке пострадала 23-летняя девушка и двое молодых людей, 22 и 23 лет.
Предположительно все трое пострадавших студентов — китайские граждане.
Инцидент произошел рядом с университетским кампусом, на окраине Бланьяка.
Французские СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что водитель намеренно совершил наезд.
Тем не менее полиция не считает случившееся террористической атакой.
По данным полицейских, 28-летний водитель до этого не привлекался по статьям, связанным с экстремизмом.
По неподтвержденной информации, он страдал психологическими расстройствами.
"Я шокирован агрессией в адрес студентов в Бланьяке. Мы готовы оказать любую поддержку им и их близким", — написал в "Твиттере" мэр Тулузы Жан-Люк Муденк после инцидента.