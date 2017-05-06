Три месяца новой реформы: страсти по пособию на трудоспособность

С января начала работать новая реформа трудоспособности, запущенная министерством социальных дел и претворяемая в жизнь Кассой по безработице. Чуть более трех месяцев оценки трудоспособности по новой системе — и критика со стороны населения не заставила себя ждать.

В основном люди боятся потерять свой статус ”инвалида”, который ранее присваивался с помощью экспертов департаментом социального страхования и который давал этим людям право на получение пенсии по нетрудоспособности.

С января подход к признанию людей нетрудоспособными кардинально изменился: теперь эти функции взяла на себя Касса по безработице, и признанные частично трудоспособными люди теперь получают не пенсию по нетрудоспособности, а пособие на трудоспособность. Т.е. эксперты при оценке трудоспособности исходят теперь из того, может ли и в каком объеме человек трудиться, если не может, то что ему мешает, и возможно ли ему чем-то помочь. И если человеку определяется частичная трудоспособность, то он должен соответствовать условиям активности. Одно из них — это регистрация в качестве безработного, для того чтобы искать при поддержке кейс-менеджера подходящую работу и сохранить за собой право получать пособие на трудоспособность.

На деле же реформа принесла кому-то разочарования, так как некоторые, ранее признанные нетрудоспособными, по новой оценке все же трудоспособны. А кому-то эта реформа, напротив, помогла, поскольку, помимо вышеупомянутой оценки трудоспособности, принесла с собой множество различных возможностей и льгот для того, чтобы люди, чье здоровье не позволяет полноценно трудиться, все же нашли себя. Не станем перечислять эти льготы в рамках данного материала — на сайте Кассы по безработице, в том числе на русском языке, есть вся информация как о процедуре оценки, условиях получения пособия, так и об услугах и возможностях. А обратимся к негативным и позитивным примерам.

Пример негативный: когда решение об оценке трудоспособности затягивается

Те, у кого в наступившем году закончился срок ”инвалидности”, данной департаментом социального страхования, теперь должны обращаться в Кассу по безработице и проходить оценку состояния своего здоровья в контексте трудоспособности уже здесь. Случаются накладки. По закону, Касса рассматривает ходатайство в течение 30 рабочих дней, но закон дает возможность при обоснованных причинах этот срок продлить еще на месяц. Поскольку департамент социального страхования выплачивал людям пенсии за текущий месяц, а Касса по безработице производит выплаты нового пособия за месяц предыдущий, может возникнуть ситуация, когда человек оказывается без привычного дохода на месяц-два. Почему же вообще происходят задержки при оценке трудоспособности? На этот вопрос отвечает пресс-секретарь Кассы по безработице Екатерина Калиничева:

- Как правило, оценка трудоспособности не занимает больше того времени, которое указано в законе — 30 рабочих дней со дня получения Кассой по безработице отвечающего требованиям ходатайства. В среднем это занимает 19 рабочих дней.

Отвечающее требованием ходатайство означает, что человек посетил врача в течение 6 месяцев до подачи ходатайства, и что ходатайство заполнено правильно. Если рассчитывать время принятия решения с момента подачи отвечающего требованиям ходатайства, то в январе более 30 рабочих дней рассматривалось 3% от всех поступивших ходатайств, в феврале — 7%. Если рассчитывать, сколько времени проходит от момента подачи ходатайства до момента получения решения, независимо от того, было ли в ходатайстве достаточно или недостаточно данных для оценки, то 10,6% людей, которые подали ходатайства в январе и феврале, ждали решения об оценки трудоспособности более 30 дней.

Пресс-секретарь Кассы по безработице подчеркнула, что если время принятия решения затягивается, то людей всегда об этом предупреждают.

- Основные причины, из-за которых решение может затянуться, следующие: во-первых, такое может случиться, если в инфосистеме здоровья отсутствуют данные о состоянии здоровья ходатайствующего. Касса по безработице обращается к лечащему врачу ходатайствующего с просьбой внести данные в инфосистему. Врач должен внести эти данные в течение 10 рабочих дней, но иногда приходится делать повторные запросы, которые могут занять 20-30 дней. Бывает и так, что несмотря на то, что человек обратился к своему врачу и до подачи ходатайства все свежие данные о состоянии здоровья имелись, в некоторых случаях через несколько недель после подачи ходатайства запланирован ещё один визит к основному лечащему врачу. В этом случае мы ждём, когда человек посетит врача, что в свою очередь продляет срок принятия решения. Важно понимать, что Касса по безработице избегает принимать решения об оценке трудоспособности на основании неполных данных, — обращает внимание Екатерина Калиничева.

- Кроме того, если человек проживал или на данный момент проживает в другой стране, то мы запрашиваем также данные в стране его проживания. Это может иногда занимать больше чем несколько месяцев, — констатирует Екатерина Калиничева.

Специалисты Кассы по безработице поясняют, что в большинстве случаях оценка трудоспособности проводится на основании документов — 75%, и остальные — на основании визита к врачу-эксперту (25%). Если выясняется необходимость пригласить ходатайствующего на приём к врачу-эксперту, то у него есть 15 рабочих дней для того, чтобы предоставить результаты экспертизы Кассе по безработице. В данном случае, процесс принятия решения по оценке трудоспособности может также немного затянуться, и человеку высылается уведомление о том, что срок принятия решения продлевается.

- Для того чтобы система работала, необходимо сотрудничество всех сторон. Человек должен вовремя обратиться к врачу, врач — заполнить данные в инфосистеме здоровья. Затем ходатайствующий должен правильно и полностью заполнить ходатайство, кейс-менеджер Кассы по безработице — всё проверить и при необходимости внести данные в систему, врач-эксперт — сделать оценку (при необходимости экспертизу) и ввести полученные результаты в систему. И лишь потом специалист Кассы по безработице всё проверяет ещё раз и составляет решение. Если в этой цепочке одно звено выпадает, то процесс затягивается. Поэтому сотрудничество, внимательность и соблюдение всей процедуры оценки трудоспособности очень важны, — подытоживает Екатерина Калиничева.

Пример второй: позитивный

Нарвитянка и многодетная мама Людмила рассказала ”Инфопрессу”, что один из ее детей — с тяжелой степенью недуга, колясочник. Его диагноз — детский церебральный паралич. Однако парень он уже взрослый и очень общительный. Людмила говорит, что конкретно их семье и их сыну Силуану (на фото) реформа, напротив, помогла.

- Он зарегистрировался в Кассе по безработице, был даже волонтером в центре ”Витатим”, и все это время консультанты искали возможность помочь ему в поиске работы. Через какое-то время Силуан нашел некоммерческое объединение, занимающееся производством деревянных игрушек, которое как раз берет на работу людей с ограниченными возможностями. Он сам рассказала об этом консультантам, а они уже вели переговоры с этим НКО, и вот, Силуана взяли. Сейчас он проходит там практику, но с июля обещают взять на работу, — делится Людмила, которая подчеркивает, что молодому человеку с помощью консультантов Кассы помогли с организацией транспорта.

Новость от министерства: никто не останется без дохода из-за затягивания с решениями!

В то время, когда готовился этот материал, из Социального министерства пришла новость: люди с ограниченной трудоспособностью не останутся без дохода. Чтобы исключить вариант, когда ожидающие решения Кассы по безработице люди останутся без ежемесячного пособия, которое когда-то было пенсией, министр Осиновский отправил на согласование предложение, согласно которому у человека будет право на предоплату пособия даже в случаях, когда Касса по безработице не успевает сделать оценку трудоспособности.

- Для принятия закона, конечно, понадобится время, поэтому мы с Кассой по безработице смогли найти решение истолковать данный проект в пользу людей и все-таки уже сейчас начать делать эти выплаты, — сказал министр.

Поскольку неизвестно, возникнет ли у человека право на получение пособия и в каком объеме, то было принято решение начислять пособие исходя из дневной ставки пенсии по нетрудоспособности, которую человек получал до этого. Касса по безработице готова начать осуществлять такие выплаты с 1 мая.

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