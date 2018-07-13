Три фирмы семьи Николая Осипенко обвиняют в крупном налоговом мошенничестве

NIKOLAI OSSIPENKO Foto: Vallo Kruuser

Вируская окружная прокуратура отдала под суд предприятия AS Uikala Prügila, OÜ EKOVIR и OÜ N&V, обвинив их, а также бывших членов правления компаний, в крупном налоговом мошенничестве, сообщает rus.err.ee. Все три фирмы принадлежат семье крупного предпринимателя из Ида-Вирумаа Николая Осипенко-