Три фирмы семьи Николая Осипенко обвиняют в крупном налоговом мошенничестве

Вируская окружная прокуратура отдала под суд предприятия AS Uikala Prügila, OÜ EKOVIR и OÜ N&V, обвинив их, а также бывших членов правления компаний, в крупном налоговом мошенничестве, сообщает rus.err.ee. Все три фирмы принадлежат семье крупного предпринимателя из Ида-Вирумаа Николая Осипенко-
В Вируской окружной прокуратуре корреспонденту портала rus.err.ee подтвердили, что помимо трех перечисленных фирм обвинения предъявлены Янеку Станкевичу, Леониду Хокконену, Станиславу Матишинцу и Владимиру Тужилкину.
И предприятия, и частных лиц обвинили по 389-й статье Пенитенциарного кодекса — "уклонение от уплаты налогов в крупном размере".
Согласно обвинению, в период с января по декабрь 2014 года обвиняемые с целью снижения налоговых обязательств предоставляли Налогово-таможенному департаменту ложные данные. При этом, как уверяют в прокуратуре, обвиняемые-физические лица действовали в интересах предприятий.