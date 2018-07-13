13.07.2018, 19:50

Три фирмы семьи Николая Осипенко обвиняют в крупном налоговом мошенничестве

 (4)
rus.delfi.ee
EST
NIKOLAI OSSIPENKO
NIKOLAI OSSIPENKOFoto: Vallo Kruuser

Вируская окружная прокуратура отдала под суд предприятия AS Uikala Prügila, EKOVIR и OÜ N&V, обвинив их, а также бывших членов правления компаний, в крупном налоговом мошенничестве, сообщает rus.err.ee. Все три фирмы принадлежат семье крупного предпринимателя из Ида-Вирумаа Николая Осипенко-

В Вируской окружной прокуратуре корреспонденту портала rus.err.ee подтвердили, что помимо трех перечисленных фирм обвинения предъявлены Янеку Станкевичу, Леониду Хокконену, Станиславу Матишинцу и Владимиру Тужилкину.

И предприятия, и частных лиц обвинили по 389-й статье Пенитенциарного кодекса — "уклонение от уплаты налогов в крупном размере".

Согласно обвинению, в период с января по декабрь 2014 года обвиняемые с целью снижения налоговых обязательств предоставляли Налогово-таможенному департаменту ложные данные. При этом, как уверяют в прокуратуре, обвиняемые-физические лица действовали в интересах предприятий.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Цахкна: Путин может неверно истолковать сигналы Трампа и захочет проверить НАТО, к примеру, в Эстонии

13.07.2018
Член парламентской комиссии по вопросам обороны Маргус Цахкна написал в своем мнении в Eesti Päevaleht, что фокусы Трампа опасны, поскольку могут быть неверно истолкованы Путиным, который может захотеть, к примеру, проверить НАТО при помощи гибридных действий в Эстонии.
Подробнее




NBC: военачальники из Пентагона были вынуждены оправдываться после речи Трампа в НАТО

13.07.2018
После того, как президент США Дональд Трамп ”напугал” европейских лидеров своей речью на саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля Пентагон запустил операцию под кодовым названием ”возмещение ущерба” (анг. ”damage control”), передает американский телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-15% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
169,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €

Июньский потоп на Лаагна теэ нанес непоправимый ущерб автомобилю. Власти города считают, что они не несут за это ответственность

13.07.2018
К Delfi обратился, который в июне ночью он случайно проехал по затопленному после дождя участку дороги, что нанесло серьезный ущерб автомобилю. Он считает, что за состояние дорог должен отвечать город, но власти отказали ему в компенсации ущерба. Delfi попросил Таллиннский коммунальный департамент и страховую фирму прояснить ситуацию.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Три фирмы семьи Николая Осипенко обвиняют в крупном налоговом мошенничестве

13.07.2018
Вируская окружная прокуратура отдала под суд предприятия AS Uikala Prügila, OÜ EKOVIR и OÜ N&V, обвинив их, а также бывших членов правления компаний, в крупном налоговом мошенничестве, сообщает rus.err.ee. Все три фирмы принадлежат семье крупного предпринимателя из Ида-Вирумаа Николая Осипенко-
Подробнее

Главред Elu 24 и Limon Керту Юккум ударила коллегу-мужчину по лицу: ”орала так, что весь этаж слышал”

13.07.2018
Бывший коллега теле- и радиоведущей, а ныне главного редактора входящих в концерн Eesti Meedia порталов Elu 24 и Limon Керту Юккум (33) обвинят ее в применении физической силы за мем, которого он не создавал. Юккум обвинения отрицает и говорит, что не била мужчину в лицо, а просто провела рукой по воздуху, пишет kroonika.delfi.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


“Люкс” для влюбленных: а вы бы хотели отдохнуть в бывшем гамбургерном киоске?

13.07.2018
В Тартумаа на туристическом хуторе Камелия молодые пары смогут провести романтическую ночь, остановившись в милых уютных апартаментах под названием Lovebirds Suite, которые переоборудованы из бывшего гамбургерного киоска. На небольшой площади есть все необходимое для комфортного проживания.
Подробнее