Трехкратное повышение тарифов на вывоз мусора нанесет серьезный удар по лесам в окрестностях Нарвы

С 26 июля начнут действовать новые цены на вывоз мусора в Нарве, многократно превышающие действующие с 2014 года, но в то же время сильно отличающиеся в меньшую сторону от тех, по которым мусор вывозили в 2011 году.

Например, опустошение контейнера объемом в 2.5 кубометра поднимется в цене на 200 процентов (с 6 до 18 евро). Стоимость вывоза 150-литрового мешка мусора подорожает почти на 300 процентов, до 1 евро 42 центов с 36-ти центов.

Новые тарифы определились в результате конкурса на оказание услуги по вывозу мусора, проведенного Нарвской городской управы. Два других участника тендера предложили более высокие расценки, чем те, за которые услугу согласился оказывать победитель — OÜ Ekovir.

Садовые товарищества Нарвы могут начать экономить на вывозе мусора

Несмотря на то, что для каждого отдельного нарвского квартирособственника пугающий рост тарифа обернется добавлением всего нескольких евро к счету (конкретные цифры зависят в частности от того, какие именно контейнеры используются в том или ином товариществе) грядущее повышение можно назвать шоковым. Прежде всего, против него протестуют пенсионеры, указывающие на то, что только в их положении можно прочувствовать, что значит лишаться 3-5 евро каждый месяц, но наибольшее недовольство новыми расценками высказывают председатели нарвских садовых товариществ. Отметим, что в окрестностях Нарвы находятся около 7.5 тысяч садовых участков, собственниками большой доли которых являются все те же пенсионеры, платящие, как и все остальные дачники, за вывоз мусора дважды: на даче и в городе.

На прошлой неделе состоялось собрание членов Союза садовых товариществ, на котором председатели искали выход из кризисной ситуации — во многих СТ уже утвердили бюджеты на текущий год, запланировав деньги на вывоз мусора, исходя из пока действующих тарифов. Неоднократно звучали слова о том, что в будущем еще больше мусора будет оказываться в и так уже изрядно загрязненных лесах, например, в окрестностях того же Нарва-Йыэсуу, где находится множество относящихся к Нарве садовых товариществ.

Председатель Союза садовых товариществ, являющаяся также председателем садового товарищества ”Балтика” Елена Вальме говорит, что первое, чего можно ожидать, это отказа относительно крупных СТ от вывоза крупногабаритного мусора.

”Например, у нас в ”Балтике”, как во многих других садах, два раза в год заказываются большие мусорные контейнеры, в которые жителям предлагается приносить крупногабаритный, не бытовой мусор, — рассказывает Вальме. — Это же обычная для многих история, когда ненужные вещи люди сначала хранят на балконе, потом отправляют в подвал, или гараж, а затем — на дачу, но однажды все-таки решают избавиться от них окончательно. Так на вывоз групногабаритного мусора в прошлом году мы потратили 1300 евро, а всего на вывоз мусора — около 4000 евро. Теперь этих денег нам хватит разве что на оплату вывоза бытового мусора, то есть того, что мы должны делать обязательно, согласно законадательству. Вывоз крупногабаритного мусора — добровольное дело, и я не знаю, как отнесутся члены нашего товарищества к тому, чтобы организовывать его в том же режиме как ранее”.

При этом Елена Вальме подчеркивает, что ”вывоз крупногабаритного мусора” — очень условное понятие, так как действительно крупных ненужных вещей в общем объеме выкидываемого таким образом немного, а люди несут буквально все, от чего хотят избавиться. Вплоть до прошлогодней листвы.

”В наши контейнеры тащат разный хлам и члены соседних, маленьких, садовых товариществ, — говорит Вальме. — Понятно, что если СТ объединяет всего 40 собственников участков, а годовой бюджет составляет 2000 евро, то никаких огромных контейнеров они никогда заказывать не будут. Я к этому спокойно отношусь, но люди в целом, к сожалению, ведут себя очень странно, притаскивая к месту, где появится контейнер, мусор еще с ночи, сваливая его беспорядочно, не учитывая, что кому-то, то есть таким же дачникам, как они сами, придется все это загружать. И я не сомневаюсь, что не будь этих контейнеров, большая часть этого хлама оказывалась бы в лесу. Я сейчас говорю о ситуации в общем, не конкретно о наших садах, а она довольно угрожающая”.

Андрей Палмберг. специалист по правопорядку и окружающей среде управы Нарва-Йысуу отмечает при этом, что пока основная доля мусора, попадающего в леса, это все-таки бытовой мусор. ”Это выше моего понимания, — не сдерживает эмоций чиновник. — Людям просто не донести мусор до контейнеров, которые все-таки есть в садах”.

Зачастую нарвитяне выкидывают на незаконных, стихийных свалках старую бытовую технику, то ли не зная о том, что ее принимают в расположенном в черте Нарвы центре сортировки отходов совершенно бесплатно, то ли им так просто проще, раз уж эта техника находится на даче, то есть ближе к лесу.

Член нарвского садового товарищества ”Октобер” Александр высказал в разговоре с репортером Delfi пожелание властям не пускать проблему на самотек, а принять решение о регулярном дополнительном вывозе мусора из всех садов, организовав его на городские, или государственные деньги. ”Это, я думаю, проще, чем чистить леса”, сказал Александр.

Что предлагает Нарва?

Нарвские власти, отмечая, что будущий тариф Ekovir на вывоз мусора, который будет действовать три года, является далеко не самым высоким в Эстонии, предлагают так называемым ”производителям мусора” изучать возможности для экономии на аренде мусорных контейнеров. Все-таки она не являлась предметом конкурса, и никто не мешает объединениям жильцов найти поставщика этой услуги самостоятельно.

Старший специалист по окружающей среде Нарвской горуправы Дмитрий Королёв, воздержавшись от рекламы конкретных фирм, сказал Delfi, что сэкономить на этом действительно реально.

Почему тарифы выросли так сильно?

Главной причиной называют рост стоимости приема мусора свалкой Уйкала, которая как и компания Ekovir, принадлежит известному бизнесмену Николаю Осипенко. С 1 января 2017 года ее тариф вырос почти в два раза, что все-таки не дает ответа на вопрос, почему вывоз мусора в Нарве подорожал трехкратно. Delfi обратился за разъяснениями к члену правления Ekovir Виктории Цвентарной.

”По сравнению с 2014 годом подорожали многие услуги и товары, — напоминает Цвентарная. — Вывоз мусора не исключение. Очень много факторов повлияло на то, что цены на рынке отходного хозяйства Эстонии растут. Это и политические решения государственного значения, общее направление государства на то, чтобы меньше производить отходов, больше пускать в оборот и во вторичное использование, минимизировать складирование. А нынешняя низкая цена никак не мотивирует жителей сортировать отходы. Повлияло и изменение принципа приема отходов Ируской электростанцией. Все это в свою очередь привело к изменению цен в предприятиях по приему и переработке отходов. Опять же не будем забывать про рост минимальной зарплаты, акциза на топливо”.