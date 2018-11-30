Требования к уходу за дорогами в Ида-Вирумаа ужесточились

В Ида-Вирумаа всего около 800 километров государственных дорог, которые по степени нагрузки делятся на три уровня. Если две главные автомагистрали Таллинн-Нарва и Йыхви-Тарту — это уровень ”3+”, то 3-му уровню отвечают дороги, по которым в сутки проходит 3000 автомобилей. Теперь же для этого уровня достаточно 1500 автомобилей. Таким образом, дороги 3-го уровня в уезде станут ”длиннее” на 100 километров.

К дорогам 2-го уровня добавится 50 километров, и здесь требования тоже изменились: вместо прежних 500 автомобилей по ним должно проезжать 250 автомашин в сутки.

Повышение уровней означает и новые, более строгие требования к уходу за дорогами.