30.11.2018, 20:05

Требования к уходу за дорогами в Ида-Вирумаа ужесточились


rus.delfi.ee
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Требования к уходу за дорогами в Ида-Вирумаа ужесточились
Foto: Raivo Tasso

На пятой части государственных шоссейных дорог в Ида-Вирумаа в этом году установлены более строгие требования к их содержанию, что означает: снегоуборку и устранение обледенелости нужно будет проводить быстрее прежнего, сообщает ”Северное побережь”.

В Ида-Вирумаа всего около 800 километров государственных дорог, которые по степени нагрузки делятся на три уровня. Если две главные автомагистрали Таллинн-Нарва и Йыхви-Тарту — это уровень ”3+”, то 3-му уровню отвечают дороги, по которым в сутки проходит 3000 автомобилей. Теперь же для этого уровня достаточно 1500 автомобилей. Таким образом, дороги 3-го уровня в уезде станут ”длиннее” на 100 километров.

К дорогам 2-го уровня добавится 50 километров, и здесь требования тоже изменились: вместо прежних 500 автомобилей по ним должно проезжать 250 автомашин в сутки.

Повышение уровней означает и новые, более строгие требования к уходу за дорогами.

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