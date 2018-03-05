05.03.2018, 19:30

Трагедия в Кохтла-Ярве: в квартире не было датчика угарного газа

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rus.delfi.ee
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Järgmisel päeval peale tragöödiat, Kohtla-Järve, Lehola,4
Järgmisel päeval peale tragöödiat, Kohtla-Järve, Lehola,4Foto: Roman Vikulov, Delfi

2 марта центр тревоги получил сообщение о том, что в Ахтмеской части Кохтла-Ярве на улице Лехола в квартирном доме с газовым отоплением потеряла сознание молодая женщина.

Несколькими часами позднее, в 17. 13 в центр тревоги пришло сообщение о том, что в квартире того же дома найдены двое человек без признаков жизни и один без сознания с подозрением на отравление угарным газом. Медики неотложной помощи констатировали смерть 48-летней женщины и 28-летнего мужчины и увезли в больницу находящегося без сознания 52-летнего мужчину, также проверили состояние здоровья еще одного жителя дома, который пожаловался на плохое самочувствие, сообщает Спасательный департамент.

Причину смерти выявит назначенная экспертиза, на месте происшествия работали криминалисты. Погибшие находились в квартире, располагавшейся под той, в которую утром вызывали помощь. В квартиру, в которой позднее были обнаружены погибшие, спасатели попасть утром не смогли.

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Газовая фирма перекрыла газ во всем доме до тех пор, пока возобновить подачу газа не разрешит Департамент технического надзора. Полиция начала производство. В субботу и воскресенье спасатели приходили на место снова для того, чтобы сделать замеры, которые показали норму.

К сожалению, из 12 квартир на момент происшествия только в трех были установлены датчики угарного газа. В квартире, где нашли погибших и пострадавшего, датчика угарного газа не было.

Выяснением причины утечки угарного газа занимается Департамент технического надзора.

Спасательный департамент напоминает, что, начиная с 2018 года датчик угарного газа должен быть обязательно установлен согласно закону в тех жилых помещениях, где установлено газовое оборудование, соединенное трубой (газовые колонки и бойлеры). Датчик необязателен, если согласно строительно-техническим средствам проникновение угарного газа в помещение исключено.

Угарный газ — опасен и воздействует на качество жизни даже в малой концентрации. Высокая концентрация угарного газа опасна для жизни даже если человек пребывает в помещении краткое время. Человек, подвергшийся воздействию угарного газа может получить серьезные повреждения здоровья, нередки случаи смерти.

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