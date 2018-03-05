Трагедия в Кохтла-Ярве: в квартире не было датчика угарного газа

2 марта центр тревоги получил сообщение о том, что в Ахтмеской части Кохтла-Ярве на улице Лехола в квартирном доме с газовым отоплением потеряла сознание молодая женщина.

Несколькими часами позднее, в 17. 13 в центр тревоги пришло сообщение о том, что в квартире того же дома найдены двое человек без признаков жизни и один без сознания с подозрением на отравление угарным газом. Медики неотложной помощи констатировали смерть 48-летней женщины и 28-летнего мужчины и увезли в больницу находящегося без сознания 52-летнего мужчину, также проверили состояние здоровья еще одного жителя дома, который пожаловался на плохое самочувствие, сообщает Спасательный департамент.

Причину смерти выявит назначенная экспертиза, на месте происшествия работали криминалисты. Погибшие находились в квартире, располагавшейся под той, в которую утром вызывали помощь. В квартиру, в которой позднее были обнаружены погибшие, спасатели попасть утром не смогли.

Газовая фирма перекрыла газ во всем доме до тех пор, пока возобновить подачу газа не разрешит Департамент технического надзора. Полиция начала производство. В субботу и воскресенье спасатели приходили на место снова для того, чтобы сделать замеры, которые показали норму.

К сожалению, из 12 квартир на момент происшествия только в трех были установлены датчики угарного газа. В квартире, где нашли погибших и пострадавшего, датчика угарного газа не было.

Выяснением причины утечки угарного газа занимается Департамент технического надзора.

Спасательный департамент напоминает, что, начиная с 2018 года датчик угарного газа должен быть обязательно установлен согласно закону в тех жилых помещениях, где установлено газовое оборудование, соединенное трубой (газовые колонки и бойлеры). Датчик необязателен, если согласно строительно-техническим средствам проникновение угарного газа в помещение исключено.

Угарный газ — опасен и воздействует на качество жизни даже в малой концентрации. Высокая концентрация угарного газа опасна для жизни даже если человек пребывает в помещении краткое время. Человек, подвергшийся воздействию угарного газа может получить серьезные повреждения здоровья, нередки случаи смерти.