Традиция продолжается: в Йыхви оппозиционеры требуют отставки всех членов волостного управления

Доводами в пользу недоверия сейчас оппозиция называет, в частности, чрезмерное осторожничанье старейшины и продолжающуюся утрату Йыхвиской волостью своих позиций и веса.

Айвар Сурва сказал ”ИП”, что лично он за недоверие в первую очередь именно Наумкину, поскольку не считает того подходящим для должности главы исполнительной власти.

- Человек боится принимать решения, он всё время ищет, не хочет ли кто-то устроить ему подвох, все вопросы хочет пропускать через комиссии, чтобы разделить ответственность, — пояснил Сурва.

На встречный вопрос ”ИП” о том, что, может быть, это просто демократический подход, Сурва возразил, что в условиях разделения ветвей власти у главы ветви исполнительной должна быть в рамках своей компетенции решительность.

Оппозиционер добавил, что если раньше об Йыхви говорили как об одном из лидеров Ида-Вирумаа, с которым считались, то теперь ”Йыхви уже давно не звучит” и продолжает самоизолироваться. Правда, это началось не сегодня, а когда в 2016 году с подачи тогдашнего председателя собрания Теэта Энока самоуправление решило закончить переговоры с соседями насчёт объединения, признал Сурва.

По его словам, замену Наумкину якобы ищут и в самой коалиции. У оппозиции есть кандидатуры, но вторая сторона их не пропустит, уверен оппозиционный депутат.

Эдуард Эаст тоже подтвердил, что оппозиция видит в своих рядах альтернативные фигуры, но конкретные имена называть не стал. По мнению Эаста, развитие самоуправления — это всегда сотрудничество, в том числе с правительством и государственными департаментами, лоббистская работа, но сегодня такого должного взаимодействия не видно и Йыхви всё больше замыкается в себе.

- Задача вотума — заострить внимание на этих вопросах и провести соответствующие дискуссии в рамках всего собрания, — заключил оппозиционер.

Старейшина волости Алексей Наумкин сказал ”Инфопрессу”, что ”излишняя осторожность”, в которой его обвиняют, родилась не на пустом месте:

- Не стану пока называть конкретные факты, потому что это скандал. Но только я знаю, сколько раз за минувшие месяцы я мог бы покинуть рабочее место в наручниках, если бы недосмотрел за подчинёнными. Когда я только пришёл в управу, сразу предупредил, что буду требовать корректности в составлении документов. Беда в том, что мой стиль управления — для людей новый. Но многие коллеги его уже приняли.

Наумкин отвергает утверждения, будто он отправляет в комиссии собрания все вопросы, которые находятся в компетенции управы. Речь, по его словам, идёт лишь о паре моментов, где действительно требовалось мнение законодательной ветви, что можно расценить и как нормальную коммуникацию, в противном случае ведь легко придумать и обратный упрёк — мол, управа творит что хочет, депутатов не слушает.

Не согласен старейшина и с упрёками, что развитие волости остановилось. Он привёл примеры идей, реализуемых именно в последние месяцы, — ремонт улицы Парги, реконструкция русской школы, подготовка к строительству нового корпуса эстонской школы, возможное строительство жилья с расчётом на будущий переезд чиновников в рамках госреформы.

- Среди моих критиков — местные центристы. Сейчас ”их” правительство, они могли бы тоже генерировать какой-то проект для Йыхви, обсудить его в министерствах и предложить волости. Но ведь таких предложений нет, — сказал Наумкин.