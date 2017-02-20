Торговые сети активно вербуют жителей Ида-Вирумаа для работы в столице

Торговые сети Maxima и Prisma имеют уже достаточно большой опыт в поиске персонала из Ида-Вирумаа для работы в столичных магазинах. Теперь кампанию по поиску новых работников в Нарве, Силламяэ и Йыхви начинает и Rimi, предлагая кандидатам ”завидные условия”, пишет Põhjarannik.

Так, рабочим будет оплачен проезд между Ида-Вирумаа и Таллинном, а также размещение в однокомнатных комнатах в современных отелях. График для иногороднего персонала будет оставлен таким образом, чтобы рабочие дни следовали подряд. Зарплата и условия труда будут соответствовать таллиннским, а рабочие отношения будут стабильными и бессрочными. Предприятие ждет как мужчин, так женщин, как молодых, так и ”в возрасте”.

”Всего мы надеемся таким образом найти 50-60 человек. Прежде всего, нужен обслуживающий персонал в магазины”, — сказала руководитель отдела по персоналу Rimi Кайре Теро.

Maxima регулярно проводит в Ида-Вирумаа инфодни с целью поиска рабочей силы. ”К работе в нашей торговой сети проявляет интерес все больше жителей Ида-Вирумаа, но не все из них соответствуют нашим ожиданиям, к примеру, с точки зрения рабочих навыков или знания эстонского языка”, — сказала руководитель отдела по персоналу Maxima Кристина Кангур.

По словам нарвитянина Виталия, который в пятницу принял участие в очередном инфодне Maxima, за такие деньги он может найти работу и в родном городе. ”Зачем мне ездить туда-сюда, если я и тут могу зарабатывать 400 евро”? — сказал он.