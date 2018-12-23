Топоним NARVA на Петровской площади повредили вандалы

Еженедельник ”Город” обратился в Департамент городского хозяйства с вопросами, как осуществляется охрана Петровской площади, кто отвечает за нанесенный городу ущерб и за чей счет будет восстанавливаться этот топоним, ставший уже в определенном смысле символом Нарвы.

Ответ, полученный от вице-мэра по городскому хозяйству Нарвы Алексея Евграфова, гласил:

”Поскольку топоним ”NARVA” был передан в собственность города Нарвы и находится на балансе Департамента городского хозяйства, то соответственно и работы по его ремонту будет осуществлять указанный выше департамент за счет средств, предусмотренных на содержание городских объектов. К настоящему моменту топоним уже был осмотрен специалистами, и сейчас рассматриваются несколько вариантов его восстановления.

Напоминаем, что топоним не является аттракционом, поэтому, пожалуйста, не надо на него забираться сверху или иным способом испытывать данную конструкцию на прочность, подвергая опасности себя и окружающих. Данный объект выполняет лишь декоративную и представительскую функцию, радуя своим видом горожан и гостей нашего города.

Уважаемые горожане, если вы видите факт вандализма или порчи этого или любого другого городского объекта, пожалуйста, незамедлительно сообщайте об этом в полицию или в Департамент городского хозяйства, чтобы установить виновного, а также минимизировать ущерб. В случае установления лица, повредившего городское имущество, ущерб будет взыскан с причинителя ущерба в предусмотренном законом порядке”.