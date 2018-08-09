Тоом: там не было коррупции, но была нарушена процедура голосования

По мнению Тоом, единственное, что было сделано неправильно, это неверное оформление процедуры голосования. ”Для принятия решения в Нарвском горсобрании необходимо 16 голосов, поскольку всего там насчитывается 32 члена и оппозиция, как правило, не поддерживает предложения коалиции. Также закон предусматривает, что если голос незаменим, то это требует должного оформления. Этого сделано не было и это, конечно, ошибка. Так делать нельзя”, — сказала Тоом.

Также она отметила, что намеченные на 20 августа выборы председателя горсобрания состоятся, а само горсобрание распущено не будет.