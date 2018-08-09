Тоом: там не было коррупции, но была нарушена процедура голосования

Председатель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом сказала Delfi, что получившие подозрение в коррупции члены горсобрания не получили личной выгоды, поскольку коммерческие предприятия, которые с их согласия получили от города средства, в действительности принадлежат городу.
По мнению Тоом, единственное, что было сделано неправильно, это неверное оформление процедуры голосования. ”Для принятия решения в Нарвском горсобрании необходимо 16 голосов, поскольку всего там насчитывается 32 члена и оппозиция, как правило, не поддерживает предложения коалиции. Также закон предусматривает, что если голос незаменим, то это требует должного оформления. Этого сделано не было и это, конечно, ошибка. Так делать нельзя”, — сказала Тоом.
Также она отметила, что намеченные на 20 августа выборы председателя горсобрания состоятся, а само горсобрание распущено не будет.