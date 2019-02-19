”Только уроков мало, чтобы чисто говорить на эстонском”. Что еще говорят школьники и их родители в Кохтла-Ярве по поводу языка обучения

Перед тем, как отправиться на пресс-конференцию министра, корреспондент Delfi пообщался на улицах Кохтла-Ярве с представителями разных поколений русскоязычного населения. Как школьники, так и их родители были единодушны — обучение в государственной гимназии должны вестись параллельно на двух языках.

Так, ученик 9-го класса основной школы Максим сказал, что хотел бы учиться на русском, потому что это его родной язык. Он также добавил, что большинство молодых людей в городе практически не знают эстонского, и для них было бы сложно учиться на нем.

Это подтвердила и преподаватель физического воспитания одной из школ Кохтла-Ярве Марина, которая отметила, что родителям нанимать репетиторов, чтобы они объясняли детям на русском тот же материал, что они проходят в школе на эстонском. И, по ее мнению, решить проблему в ближайшее время не удастся, поскольку нет достаточного количества преподавателей.

Молодая мама Александра сказала, что намерена отдать свою дочь в эстонский детский сад, но потом в русскую школу, потому что все равно учиться на неродном языке сложно. И так, по ее оценке, считают многие жители Кохтла-Ярве, большинство которых составляют русскоязычные люди.