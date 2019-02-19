19.02.2019, 14:50

”Только уроков мало, чтобы чисто говорить на эстонском”. Что еще говорят школьники и их родители в Кохтла-Ярве по поводу языка обучения

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Jaanus Lensment

Сегодня министр образования и науки Майлис Репс приехала в Кохтла-Ярве, чтобы обсудить острый вопрос будущего гимназического образования в городе. Представители эстонской общественности настаивают, чтобы строящаяся и открываемая в сентябре новая государственная гимназия была на 100% эстоноязычной. Министерство настаивает, что это невозможно и в гимназии будет представлено две модели обучения — 60/40 и полностью на эстонском.

Перед тем, как отправиться на пресс-конференцию министра, корреспондент Delfi пообщался на улицах Кохтла-Ярве с представителями разных поколений русскоязычного населения. Как школьники, так и их родители были единодушны — обучение в государственной гимназии должны вестись параллельно на двух языках.

Так, ученик 9-го класса основной школы Максим сказал, что хотел бы учиться на русском, потому что это его родной язык. Он также добавил, что большинство молодых людей в городе практически не знают эстонского, и для них было бы сложно учиться на нем.

Это подтвердила и преподаватель физического воспитания одной из школ Кохтла-Ярве Марина, которая отметила, что родителям нанимать репетиторов, чтобы они объясняли детям на русском тот же материал, что они проходят в школе на эстонском. И, по ее мнению, решить проблему в ближайшее время не удастся, поскольку нет достаточного количества преподавателей.

Молодая мама Александра сказала, что намерена отдать свою дочь в эстонский детский сад, но потом в русскую школу, потому что все равно учиться на неродном языке сложно. И так, по ее оценке, считают многие жители Кохтла-Ярве, большинство которых составляют русскоязычные люди.

Екатерина, сын которой учится во 2-м классе русской школы, также уверена, что обучение в госгимназии могло бы вестись на двух языках, потому что хотя ее ребенок, скорее всего, справится с заданиями полностью на эстонском, но родной язык также важен.

О том же говорит и Мария, хотя ее 13-летний сын учится сейчас в эстонской школе. Она считает, что поскольку они в семье говорят на русском и сейчас в Кохтла-Ярве сложно получить внешнюю практику эстонского, то только уроков в школе недостаточно для полноценного освоения госязыка. Поэтому Мария поддерживает идею двуязычного обучения.

А представительница старшего поколения Любовь была более радикальна. Она выразила недоумение тем, для чего вообще строят новую школу. ”Детей столько у нас нет, школы уже готовые есть — зачем еще одна?”, — удивилась она. По ее мнению, обучение должно вестись на двух языках, но не по ныне действующей модели 60/40, а чтобы были отдельные классы как на русском, так и на эстонском языках.

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