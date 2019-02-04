04.02.2019, 17:32

Только около 500 нарвитян пока поддержали борьбу города за титул Культурной столицы Европы. Многие боятся подписываться, а мэр уже ничего не решает

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Только около 500 нарвитян пока поддержали борьбу города за титул Культурной столицы Европы. Многие боятся подписываться, а мэр уже ничего не решает
Foto: Роман Викулов, Delfi

Активная нарвская общественная деятельница Валерия Лаврова, выступившая создательницей гражданского движения #myNarva2024 и инициатором сбора подписей под призывом к нарвским властям обеспечить полноценное финансирование подготовки заявки на титул Культурной столицы, говорит, что подписей достаточно, чтобы городское собрание обсудило и приняло решение по данному поводу. Между тем, по ее словам, за две недели их собрали бы больше, если бы люди не боялись "репрессий" со стороны власти.

Мэр Нарвы настроен скорее пессимистично

Для того, чтобы любой вопрос был непременно обсужден, необходимо собрать более 1 процента имеющих право голоса нарвитян. И в данном случае столько уже собрано с лихвой — избирателей в Нарве чуть более 42-х тысяч, но число подписантов прибывает. По словам Лавровой, подписные листы продолжают поступать из неожиданных мест, от независимо присоединившихся к сбору подписей людей.

Напомним, что в рамках городского бюджета на 2019 год депутаты Нарвского городского собрания определили на подготовку заявки на титул Культурной столицы 75 тысяч евро, в то время как проектом решения, пришедшем из горуправы, предполагалось дать на нее 210 тысяч евро.

Председатель правящей в Нарве фракции "Нарва наш дом" Алексей Воронов, комментируя на прошлой неделе сбор подписей нарвитянами, сказал Delfi, что вопрос с финансированием заявки не закрыт, и если будет очевидно, что необходимо добавить средства на ее подготовку, это будет сделано.

Опять же на прошлой неделе всех удивило одно из ведущих нарвских промышленных предприятий Fortaco Estonia, распространив заявление о том, что оно ”решило выделить часть недостающих для участия в проекте средств, а также организовать сбор подписей в поддержку проекта”. Недостает 135 тысяч евро, но предприятие, сообщившее о планах выделить ”часть недостающих средств”, исходя из формулировки, не планирует выделять в качестве спонсорской поддержки всю сумму.

Мэр Нарвы Тармо Таммисте говорит, что о планах Fortaco помочь городу ему было известно еще в начале января, а также он сообщает, что есть и другие потенциальные спонсоры, которые могут помочь Нарве оплатить работы по подготовке заявки. В то же время, мэр города не считает этот вариант (когда большая часть расходов по работе над заявкой легла бы на плечи частных компаний) хорошим, так как он уверен, что он заложит почву для грядущих проблем в деле борьбы Нарвы за титул, в которой приграничный город соперничает с Тарту. В последнем работу над подробной заявкой выделили 400 тысяч евро и она уже подготавливается — создается подробнейший план десятков действий, рассчитывается их стоимость.

”Недостающую сумму действительно можно собрать при помощи спонсоров, но нужно понимать то, что будут частные лица и фирмы, — говорит Тармо Таммисте. — Не сомневаюсь в том, что мы разработаем хорошую программу и будем готовы защищать ее осенью во втором туре. Предположим, что Нарва выиграет, но это значит, что в бюджете 2020 года на реализацию действий уже по подготовке к тому периоду, когда город будет носить титул, нужно будет потратить, я думаю, несколько миллионов. И так каждый последующий год, поскольку государство заявило о готовности дать 10 миллионов самоуправлению, если и оно само даст столько же. Плюс больше миллиона добавится от Евросоюза. Надо максимально пользоваться всеми возможностями, но учитывая то, как сейчас процесс идет (в горсобрании Нарвы, — прим. авт.), я даже не хочу думать о том, как в горсобрании 3 миллиона могут превратиться в 300 тысяч”.

Отметим то, что риск, о котором говорит Таммисте, касается даже не периода работы над бюджетом 2020 года, а момента одобрения депутатами финальной заявки на конкурс Культурной столицы Европы 2024 года.

ТОП

Таммисте пессимистично смотрит на это совсем уже близкое будущее, а отношения его с депутатских корпусом в последнее время изрядно испортились. Прямо о подробностях этого разлада он не говорит, обещая высказаться позже, а пока сообщает, что уже с Рождества с с членами горсобрания не общался. Судя по всему, размолвка происходит не только из-за разницы оценок того, насколько Нарве нужен титул Культурной столицы, но и потому, что Таммисте остался единственным влиятельным центристом в коридорах нарвской власти.

3 марта он надеется быть избранным в Рийгикогу, демонстративно отстраняясь от своих бывших соратников по ЦП, а те уже активно его туда провожают, надеясь на скорое расставание.

Идею, что спонсорская помощь и на следующих этапах поможет Нарве нести меньшую часть расходов по ”культурной столице” Тармо Таммисте считает абсолютно несерьезной, указывая на то, что помощь в таком объеме со стороны частных лиц и фирм рассчитывать просто глупо.

”Даже если бы это было бы реально, то показало бы только то, что победа Нарвы в борьбе за титул культурной столицы важна для кого угодно, но только не для депутатского корпуса”, — указывает Таммисте.

Высказываясь же в целом об интересе спонсоров к поддержке Нарвы этом состязании с Тарту, мэр Нарвы со ссылкой на свои беседы с предпринимателями, руководителями компаний, отмечает, что им не нужна помощь в их деятельности, с которой все неплохо, а ожидания связаны с развитием городской среды, культурной жизни, превращением Нарвы в привлекательный для молодежи город.

Не слишком ли мало подписей собрали?

Не станет ли для депутатов Нарвского горсобрания то, что собрано за две недели не более 500 подписей именно нарвитян (свою поддержку люди оказывали не только на бумажных подписных листах, но и подписываясь под петицией в интернете, а потому среди отдавших свой голос много не нарвитян) удобным для них свидетельством того, что местным жителям титул Культурной столицы не очень-то нужен?

Инициатор сбора подписей Валерия Лаврова говорит, что сравнительно слабого результата по сбору подписей много причин.

”Во-первых, это то, что многие люди вообще не знают, о том, что Нарва претендует на титул Культурной столицы Европы, то есть городские власти проводят слабую информационную кампанию. Во-вторых, многие боятся подписываться, боятся того, что это обернется для них проблемами, так как состав подписавшихся будет изучаться. Многие работают в городских учреждениях и говорили нам, что ”морально с вами, но фамилию на всякий случай ставить не буду”. В-третьих, были люди, не верящие, что из этого что-то получится”, — рассказывает Лаврова, отмечая также то, что звучали и подозрения в том, что составители заявки хотят просто заработать на этом. Активистка уверяет, что это беспочвенные обвинения, так как в нарвской команде собрались очень востребованные профессионалы, известные по всей Эстонии, и для них участие в большом проекте не является единственной возможностью заработать.

Как отметил городской секретарь Нарвы Антс Лийметс, так как документы были поданы в понедельник до обеда, то на рассмотрение городской управы поступят уже в эту среду. Но говорить, когда и как отреагирует главный адресат — городское собрание Нарвы, пока рано, а по закону у него есть максимум три месяца до момента обсуждения вопроса в рамках очередной. Если депутаты будут тянуть так долго, это, возможно, обернется катастрофой для тех, кто надеется на то, что Нарва завоюет важный для нее титул.

Созданное две недели назад движение #myNarva2024 продолжит собирать подписи, в интернете и на бумаге, надеясь на то, что депутаты обсудят вопрос в самое ближайшее время и все-таки примут положительное решение.

Текст петиции

Уважаемые члены Нарвского городского собрания и управы, члены комиссий по культуре и спорту, а также комиссии по делам молодежи при Нарвском городском собрании, члены организационной команды ”Нарва — на титул Культурной столицы Европы в 2024 г.”, члены оценочной комиссии „Euroopa kultuuripealinna 2024 lõpptaotluse koostamine”,

Титул ”Культурной столицы” это:

– инструмент, позволяющий нашему городу совершить прыжок в развитии, через усиление предпринимательства и доходной базы города,

– объединяющая, движущая цель для наших горожан, больше смысла остаться здесь жить и работать,

– мотивация для уже действующих и появляющихся учреждений, предприятий и инвесторов,

– возможность изменить восприятие города жителями Эстонии и Европы,

– способ обеспечить за счет усиленной доходной базы элементарные общественные блага для жителей города: ровные дороги, скамейки, чистый и красивый город.

К нам уже приковано внимание. С момента объявления нашей кандидатуры год назад:

– о нас написали самые авторитетные мировые издания,
– были организованы новые мероприятия,
– реальный финансовый эффект ощутили наши предприниматели,
– нас поддерживают, в нас верят, с нами весь регион.

Мы не можем позволить себе упустить эту возможность. Это вопрос нашего будущего и будущего наших детей и внуков.

Таким образом, мы, нижеподписавшиеся, требуем:

1. Обеспечить адекватные ресурсы для успешного проведения самого амбициозного международного проекта, которым когда-либо занимался наш город, и отнестись с должной серьезностью к выбору партнера, на которого будет возложена ответственность за составление конкурсной заявки на титул Культурной столицы Европы в 2024 г.;

2. Максимально привлекать горожан к активному участию в процессе подготовки;

3. Осознать, что при должной организации процесса, подготовка заявки в любом случае позитивно повлияет на развитие города и региона, и таким образом её качество крайне важно.

Этим письмом, мы хотим обратить Ваше внимание на высокий публичный интерес к кандидатуре Нарвы как внутри города, так и за его пределами, а также декларируем свое желание быть привлеченными к процессу составления заявки от Нарвы на титул Культурной столицы Европы в 2024 году.

Где подписать

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