Только 500 нарвитян пока поддержали борьбу города за титул Культурной столицы Европы. "Многие боятся подписываться"

Опять же на прошлой неделе всех удивило одно из ведущих нарвских промышленных предприятий Fortaco Estonia, распространив заявление о том, что оно ”решило выделить часть недостающих для участия в проекте средств, а также организовать сбор подписей в поддержку проекта”. Недостает 135 тысяч евро, но предприятие, сообщившее о планах выделить ”часть недостающих средств”, исходя из формулировки, не планирует выделять в качестве спонсорской поддержки всю сумму.

Мэр Нарвы Тармо Таммисте говорит, что о планах Fortaco помочь городу ему было известно еще в начале января, а также он сообщает, что есть и другие потенциальные спонсоры, которые могут помочь Нарве оплатить работы по подготовке заявки. В то же время, мэр города не считает этот вариант (когда большая часть расходов по работе над заявкой легла бы на плечи частных компаний) хорошим, так как он уверен, что он заложит почву для грядущих проблем в деле борьбы Нарвы за титул, в которой приграничный город соперничает с Тарту. В последнем работу над подробной заявкой выделили 400 тысяч евро и она уже подготавливается — создается подробнейший план десятков действий, рассчитывается их стоимость.

”Недостающую сумму действительно можно собрать при помощи спонсоров, но нужно понимать то, что будут частные лица и фирмы, — говорит Тармо Таммисте. — Не сомневаюсь в том, что мы разработаем хорошую программу и будем готовы защищать ее осенью во втором туре. Предположим, что Нарва выиграет, но это значит, что в бюджете 2020 года на реализацию действий уже по подготовке к тому периоду, когда город будет носить титул, нужно будет потратить, я думаю, несколько миллионов. И так каждый последующий год, поскольку государство заявило о готовности дать 10 миллионов самоуправлению, если и оно само даст столько же. Плюс больше миллиона добавится от Евросоюза. Надо максимально пользоваться всеми возможностями, но учитывая то, как сейчас процесс идет (в горсобрании Нарвы, — прим. авт.), я даже не хочу думать о том, как в горсобрании 3 миллиона могут превратиться в 300 тысяч”.

Отметим то, что риск, о котором говорит Таммисте, касается даже не периода работы над бюджетом 2020 года, а момента одобрения депутатами финальной заявки на конкурс Культурной столицы Европы 2024 года.

Таммисте пессимистично смотрит на это совсем уже близкое будущее, а отношения его с депутатских корпусом в последнее время изрядно испортились. Прямо о подробностях этого разлада он не говорит, обещая высказаться позже, а пока сообщает, что уже с Рождества с с членами горсобрания не общался. Судя по всему, размолвка происходит не только из-за разницы оценок того, насколько Нарве нужен титул Культурной столицы, но и потому, что Таммисте остался единственным влиятельным центристом в коридорах нарвской власти.

3 марта он надеется быть избранным в Рийгикогу, демонстративно отстраняясь от своих бывших соратников по ЦП, а те уже активно его туда провожают, надеясь на скорое расставание.

Идею, что спонсорская помощь и на следующих этапах поможет Нарве нести меньшую часть расходов по ”культурной столице” Тармо Таммисте считает абсолютно несерьезной, указывая на то, что помощь в таком объеме со стороны частных лиц и фирм рассчитывать просто глупо.

”Даже если бы это было бы реально, то показало бы только то, что победа Нарвы в борьбе за титул культурной столицы важна для кого угодно, но только не для депутатского корпуса”, — указывает Таммисте.

Высказываясь же в целом об интересе спонсоров к поддержке Нарвы этом состязании с Тарту, мэр Нарвы со ссылкой на свои беседы с предпринимателями, руководителями компаний, отмечает, что им не нужна помощь в их деятельности, с которой все неплохо, а ожидания связаны с развитием городской среды, культурной жизни, превращением Нарвы в привлекательный для молодежи город.

Не слишком ли мало подписей собрали?

Не станет ли для депутатов Нарвского горсобрания то, что собрано за две недели не более 500 подписей именно нарвитян (свою поддержку люди оказывали не только на бумажных подписных листах, но и подписываясь под петицией в интернете, а потому среди отдавших свой голос много не нарвитян - опять же около 500) удобным для них свидетельством того, что местным жителям титул Культурной столицы не очень-то нужен?

Инициатор сбора подписей Валерия Лаврова говорит, что сравнительно слабого результата по сбору подписей много причин.