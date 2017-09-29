Тийт Вяхи: Я знаю, где взять деньги на развитие Ида-Вирумаа!

В Нарве прошла экономическая конференция ”Будущее Нарвы и нарвского региона”, посвященная местным проблемам и поиску путей их преодоления. Много говорили о преимуществах и потенциале Нарвы, и меньше о том, как ими, наконец, в полной мере воспользоваться.

На конференции, организованной изданием ”Нарвский рабочий”, выступили бывший комиссар Европейской комиссии по вопросам транспорта и бывший премьер-министр Сийм Калласс, председатель совета Силламяэского порта (и также премьер-министр в прошлом) Тийт Вяхи, председатель Промышленной палаты Тоомас Луман, руководитель Swedbank в странах Балтии Прийт Перенс, генеральный директор и основатель компании ”Аквафор” Джозеф Шмидт.

Не хватает специалистов, да и в Северном дворе не поесть

Основатель ”Аквафор” Джозеф Шмидт выразил надежду на то, что Нарва будет развиваться вопреки мировому тренду, в рамках которого большие города растут, а маленькие уменьшаются и зачастую исчезают.

”По статистике за последние 10 лет население Таллинна увеличилось на 10 процентов. В Тарту население уменьшилось на 9 процентов, что отчасти компенсировал рост числа студентов университета, а в Нарве постоянных жителей стало меньше на 15 процентов”, — сообщил Джозеф Шмидт, отметив, что для ”Аквафор” все это очень важно, так как в ближайшие 4-5 лет корпорация надеется открыть в регионе (на своих производствах в Силламяэ и Нарве) около 140 новых рабочих мест.

Говоря о важных для развития производства факторах (стоимость электроэнергии, транспортировки грузов и т.д.), Шмидт отметил, что главной системной проблемой региона является нехватка высококвалифицированных специалистов, усугубляющаяся тем, что высшее техническое образование в Нарве не получить.

Также он обращал внимание на то, что качество жизненной среды для выбирающих работу специалистов имеет не меньшее, а порой и большее значение, чем условия работы.

”Тут у Нарвы есть очень интересные перспективы в плане развития возможностей для обучения детей, досуга, — сказал руководитель компании ”Аквафор”. — К сожалению, время перемещения туристов в Нарву из Таллинна и Петербурга занимает больше двух часов, но, как говорят эксперты, это решаемый вопрос, и время в дороге в перспективе можно снизить до полутора часов”.

Шмидт закончил выступление личным примером, рассказав, что когда он повел своих гостей из Петербурга в Нарвский замок, то побывал с ними и в Северном дворе. ”Дети увидели, что в середине двора готовили что-то вкусное. Мои друзья подошли и сказали, что хотели бы тоже пообедать, попросили меню. Там же стоят столы, скамьи. Но работники Северного двора объяснили, что готовят только для сотрудников Нарвского замка. Для моих друзей, которые привыкли путешествовать по всему миру, это было небольшим шоком”, — рассказал Шмидт.

Позднее мэр Нарвы Тармо Таммисте, также участвовавший в конференции, объяснил, что у Северного двора нет официального разрешения на организацию питания. ”В такой ситуации если работники замка отравятся, это одно дело, но если отравятся посетители — совершенно другое”, — сказал Таммисте. Отметим все же, что время от времени в рамках специальных программ музея питание в Северном дворе приготовленными там же блюдами все-таки организуется.

Roman Vikulov, Delfi

Не хватает только аэропорта

Сийм Каллас отметил, что для Евросоюза всегда было важно поддерживать регионы с особенностями и пограничный статус Нарвы как раз позволяет надеяться на то, что и в будущем, несмотря на свою удаленность от Таллинна, город не будет обделен еврофинансированием.

”Если сравнивать с другими транспортными узлами Европы, то могу сказать, что Нарва и Силламяэ — это мечта для инвесторов в сферу логистики и транспорта. Есть порт, есть железная дорога, есть Санкт-Петербург, в непосредственной близости. Не хватает только аэропорта. Естественно, есть проблемы с границей, с политикой, но транспортные инвестиции требуют много времени, и, возможно, политическая обстановка успеет измениться”, — сказал Калласс.

По его словам, Евросоюз, уделяющий особое внимание сохранению исторического наследия, определенно заинтересован в сохранении и нарвских исторических объектов.

”У Нарвы совершенно замечательная история. До начала конференции мы посетили территорию Кренгольмской мануфактуры, и если бы не было этой проклятой границы, то есть такой сложной для преодоления как сегодня, то можно представить, как это место бы преобразилось! Георгиевская фабрика имеет не худшие перспективы, чем Культурный котел, созданный на базе бывшей таллиннской электростанции, где сейчас собрались европейские руководители”, — отметил Калласс.

"Дополнительные 100 млн на оборону лучше тратить потратить на укрепление Ида-Вирумаа"

Разумеется, Тийт Вяхи продолжил тему политических проблем, мешающих развитию транспорта и логистики (о том, что надо восстанавливать отношения с Россией он говорит всегда и везде уже более 10 лет), сказал о том, что поиск врага на другой стороне реки эстонскими и европейскими политиками дает очень плохой результат для экономики республики, экономической ситуации в нарвском регионе.

”Доктрина Эстонской политики сегодня заключается в том, что Россия готовится напасть на нас, а также, получается, на НАТО, что приведет к Третьей мировой войне. Кто мы тогда? Мост, граница или передовая линия следующей мировой войны?”, — рассуждал Вяхи, отмечая, что такие настроения в принципе не способствуют инвестициям на передний край обороны, то есть в Ида-Вирумаа. Вяхи сказал самую длинную речь на конференции, на что его, вероятно, вдохновили аплодисменты, которыми по ходу выступлений публика, преимущественно местные предприниматели, других ораторов не вознаграждала.

”Не думаю, что в ближайшее время отношения с Россией улучшатся. Если даже нет встреч на высоком политическом уровне, то что тут можно ожидать?”, — вопрошал Вяхи.

”Надо обязательно ускорить строительство четырехполосного шоссе между Нарвой и Таллинном, чтобы столица стала ближе к Нарве”, — сказал Тийт Вяхи, поддержав идею председателя Промышленной палаты Тоомаса Лумана, высказавшегося на тему того, насколько важны коммуникации для развития и предложившего форсировать процесс строительства шоссе.

”Но для этого нужны деньги, и их надо где-то найти. И я скажу, где их можно взять. На 2018 году расходы на оборону ЭР составят на 100 млн больше, чем в 2017 году, — напомнил Тийт Вяхи планы правительства. — Я думаю, в следующие 10 лет нам нужно тратить ежегодно эти 100 млн на безопасность, но не покупать танки, а строить дороги, стадионы в Ида-Вирумаа. Это укрепит Ида-Вирумаа”, — сказал Вяхи. Тут-то и раздались бурные аплодисменты.

Два ушата холодной воды

Начинал свое выступление Вяхи с критики Нарвы, отметив, что сегодня она выглядит ”не как лицо Эстонии и Евросоюза, а как… серое нечто”. Сказал, что множество эстонских городов, от больших до маленьких, за последние годы сделали очень серьезный шаг в развитии, и Нарва на их фоне выглядит блекло.

”Человек не живет, чтобы работать, а работает, чтобы жить”, — сказал Вяхи, также считающий принципиально важным сделать Нарву максимально комфортной для горожан — построить стадионы, всесторонне развивать городскую среду, так чтобы она привлекала людей, а не вынуждала молодежь покидать город.

Другой ушат холодной воды Нарва получила от руководителя Swedbank в странах Балтии Прийта Перенса, который, согласившись с тем, что у Нарвы есть большой потенциал, сказал, что есть и серьезный риск того, что он никогда не будет использован.

”Я не так оптимистичен по поводу развития Нарвы, — сказал Перенс. — Проблема в том, что с течением временем потенциал уменьшается”.

Он высказался в том смысле, что Нарве не стоит дожидаться какой-то оптимальной ситуации, а действовать пока не поздно, в частности принять меры для того, чтобы высшее техническое образование стало в городе доступным. Если в Нарве не будет критической массы молодых образованных людей, все прочие ее преимущества, вроде географического положения, будут бесполезны.