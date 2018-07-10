Тийт Вяхи: об ожидании завершения истерии ”холодной войны”, понимании им Трампа и нежелании возвращаться в политику

- Мы её не планируем. Мы делаем то, что возможно делать. Мы планируем инвестиции. Читаем газеты, Интернет, смотрим, кто с кем встречается, о чём говорят. Ждём, что эта истерия ”холодной войны” уменьшится и будет больше сотрудничества. Я, в общем, понимаю Трампа, особенно когда он сказал, что только глупый, очень-очень глупый человек не хочет наладить отношения с Россией. Я тоже так думаю. Что, Эстония, должна быть каким-то военным полигоном, на котором мы проверяем танки и другие военные машины около границы? Или мы хотим дружно работать? Я лично хочу дружно работать. Хочу меньше танков и не хочу, чтобы в Южной Эстонии закрывали родильное отделение в больнице.

- Ранее Силпорт выражал намерение построить новый пассажирский мол, но при условии, что ношу капиталовложений с частными инвесторами разделит государство. Каковы перспективы строительства этого пассажирского мола?



- Мы сделали очень конкретное предложение членам правительства от всех партий коалиции. В нём было сказано, что государство, если оно хочет иметь здесь пассажирский круизный терминал, должно участвовать в финансировании строительства. Политики не отказались, но сказали, что сейчас это невозможно. В дальнейшем, может быть, станет возможным.

Я считаю, что этот объект очень нужен региону. Для развития Ида-Вирумаа хорошо, если президент проведёт здесь месяц, но ещё лучше, если мы снимем эту истерию войны отсюда, если мы начнём сотрудничать, в том числе с Россией. Это принесёт сюда очень много инвестиций с Запада. Знаю это, потому что со многими вёл разговоры и переговоры, и всегда слышал: вот если бы у вас /восточная/ граница была более открыта, мы бы обязательно пришли.

Во-вторых, создавать лучше не только какой-то один завод, а такую инфраструктуру, которая полезна для многих. Например, мы делаем аммиачный терминал, и это даёт работу, может быть, нескольким десяткам человек, а когда сюда придут пассажирский и круизный терминал, то это ”закрутит” и другое развитие здесь. Гостиницы, спа, туризм и т.д. Говорят, что участникам и организаторам круизов требуется, чтобы объекты для посещения располагались бы не дальше, чем в радиусе 30-ти километров от порта. А у нас на расстоянии 30 км отсюда — Нарва, Тойла, Кохтла-Ярве, Куремяэ… То есть если построить в Силламяэ такой современный терминал, он станет катализатором для развития целого сектора Ида-Вирумаа.

- С учётом того, что государственные чиновники сказали ”сейчас нет, потом может быть”, вы будете строить этот объект без государства? Или будете ждать?



- Нет, мы не будем строить без государства, потому что мы сделали соответствующие расчёты. Мы будем ждать.

- То, что пока не будет строиться пассажирский мол, означает ли также, что и яхтенного порта в Силламяэ не будет?

- Яхтенный порт — отдельный объект, это — мероприятие города Силламяэ. Планируется, что он будет взаимодействовать с нашим портом, но это для того, чтобы была общая портовая служба, чтобы городу не тратить деньги на отдельную эксплуатацию, отдельную подготовку специалистов и т.д. Вместе решать эти вопросы эффективнее и легче.