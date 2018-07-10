10.07.2018, 16:20

Тийт Вяхи: об ожидании завершения истерии ”холодной войны”, понимании им Трампа и нежелании возвращаться в политику

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Алексей Старков
Алексей Старков
EST
Tiit Vähi
Tiit VähiFoto: Sven Arbet

Хотя общеполитическая обстановка сейчас по-прежнему скорее неблагоприятна для стабильного бизнес-развития, Силламяэский порт не опускает рук и работает над несколькими инвестиционными проектами, подтвердил в интервью ”Инфопрессу” председатель совета Силпорта Тийт ВЯХИ. Он также ответил и на вопрос о том, планирует ли он сказать своё слово на парламентских выборах следующего года.

- Нынешняя ситуация с российским транзитом известна. Какую долю составляют сегодня российские грузы в общем грузообороте порта Силламяэ, насколько сокращается эта доля и чем замещается?

- Мы — всё-таки порт между Востоком и Западом. Мы обслуживаем транзитный поток в обоих направлениях. Было время, когда российские грузы составляли у нас 90 процентов объёма, сегодня эта доля — порядка 75 процентов, и 25 процентов приходится на местные грузы. Какие местные? Это — щебень, сланцевое масло, зерно, всяческие контейнерные грузы и т.д.


- Будет ли эта пропорция в ближайшие годы меняться?

- Мы её не планируем. Мы делаем то, что возможно делать. Мы планируем инвестиции. Читаем газеты, Интернет, смотрим, кто с кем встречается, о чём говорят. Ждём, что эта истерия ”холодной войны” уменьшится и будет больше сотрудничества. Я, в общем, понимаю Трампа, особенно когда он сказал, что только глупый, очень-очень глупый человек не хочет наладить отношения с Россией. Я тоже так думаю. Что, Эстония, должна быть каким-то военным полигоном, на котором мы проверяем танки и другие военные машины около границы? Или мы хотим дружно работать? Я лично хочу дружно работать. Хочу меньше танков и не хочу, чтобы в Южной Эстонии закрывали родильное отделение в больнице.

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- Ранее Силпорт выражал намерение построить новый пассажирский мол, но при условии, что ношу капиталовложений с частными инвесторами разделит государство. Каковы перспективы строительства этого пассажирского мола?

- Мы сделали очень конкретное предложение членам правительства от всех партий коалиции. В нём было сказано, что государство, если оно хочет иметь здесь пассажирский круизный терминал, должно участвовать в финансировании строительства. Политики не отказались, но сказали, что сейчас это невозможно. В дальнейшем, может быть, станет возможным.
Я считаю, что этот объект очень нужен региону. Для развития Ида-Вирумаа хорошо, если президент проведёт здесь месяц, но ещё лучше, если мы снимем эту истерию войны отсюда, если мы начнём сотрудничать, в том числе с Россией. Это принесёт сюда очень много инвестиций с Запада. Знаю это, потому что со многими вёл разговоры и переговоры, и всегда слышал: вот если бы у вас /восточная/ граница была более открыта, мы бы обязательно пришли.
Во-вторых, создавать лучше не только какой-то один завод, а такую инфраструктуру, которая полезна для многих. Например, мы делаем аммиачный терминал, и это даёт работу, может быть, нескольким десяткам человек, а когда сюда придут пассажирский и круизный терминал, то это ”закрутит” и другое развитие здесь. Гостиницы, спа, туризм и т.д. Говорят, что участникам и организаторам круизов требуется, чтобы объекты для посещения располагались бы не дальше, чем в радиусе 30-ти километров от порта. А у нас на расстоянии 30 км отсюда — Нарва, Тойла, Кохтла-Ярве, Куремяэ… То есть если построить в Силламяэ такой современный терминал, он станет катализатором для развития целого сектора Ида-Вирумаа.

- С учётом того, что государственные чиновники сказали ”сейчас нет, потом может быть”, вы будете строить этот объект без государства? Или будете ждать?

- Нет, мы не будем строить без государства, потому что мы сделали соответствующие расчёты. Мы будем ждать.

- То, что пока не будет строиться пассажирский мол, означает ли также, что и яхтенного порта в Силламяэ не будет?

- Яхтенный порт — отдельный объект, это — мероприятие города Силламяэ. Планируется, что он будет взаимодействовать с нашим портом, но это для того, чтобы была общая портовая служба, чтобы городу не тратить деньги на отдельную эксплуатацию, отдельную подготовку специалистов и т.д. Вместе решать эти вопросы эффективнее и легче.

- Последние пару недель много шума вокруг тартуского целлюлозного завода. Там, вероятнее всего, его строить не будут, но начались разговоры ”а может, в Ида-Вирумаа?..”. Ваше как владельца портовой зоны мнение или решение — он здесь, в Силламяэ, не появится?

- Не комментирую. Во-первых, я знаю этих инвесторов, и просто неприятно комментировать их действия и планы.

- Тогда немножко прокомментируйте то, о чём вы говорили гостям состоявшегося в рамках Дней города и моря делового завтрака Силпорта, а именно — что есть планы не только переваливать грузы, но и создавать здесь дополнительную стоимость, то есть что-то здесь производить.

- Если посмотреть европейские порты — взять хотя бы Антверпен и подобные ему, — то они сперва родились как порты для перевалки грузов, а затем превратились в производственные зоны. Ведь если есть достаточно территории, достаточно электричества, воды и т.д., тогда очень удобно инвестировать в портовую территорию, потому что логистика импорта и экспорта здесь намного дешевле, это даёт преимущества. В связи с этим мы тоже рассматриваем перспективы развития так, что район непосредственно около моря пойдёт в дальнейшем для перевалки грузов, а на внутренней территории портовой зоны мы предлагаем места для заводов. Но, конечно, всё проверяем, чтобы не было никаких опасных эмиссий ни в почву, ни в воду, ни в воздух. Силламяэ — прекрасный город, здесь не надо вредить.

- А каковы конкретные планы, что уже появится точно?

- Я сказал, что у нас планы есть, но подробностей не раскрою. Потому что, пока у нас нет договоров с нашими партнёрами, мы не обсуждаем такие вопросы в прессе.

- Вы упомянули и запланированную реконструкцию Силламяэской ТЭЦ. Что её ждёт?

- Что касается ТЭЦ, там всё более-менее ясно. Мы сейчас готовим инвестиционный проект более чем 20 миллионов евро. Предварительные проекты уже имеются. Мы заменим блоки производства тепла и электричества новыми и современными. Хотя эту ТЭЦ построили в 1949-51 годах, и говорят, что она старая, а я родился в 1947 году — какой же я старый?!

- У людей больше запас прочности, чем у железа.

- (смеётся) С другой стороны, я согласен, что надо переходить на более эффективные производства… Это мы решили и сделаем. В результате, конечно, количество работников на ТЭЦ снизится, но и заработная плата у тех, кто там останется, поднимется. С другой стороны, я предвижу, что общее количество рабочих мест на портовой территории не уменьшится, а увеличится. Только маломеханизированные, малоавтоматизированные работы будут сокращаться в пользу тех, где требуется больше инженерного ума и платят больше.

- Господин Вяхи, вы сказали, что очень надеетесь на прекращение милитаристской истерии здесь. Практика проверяет все теории. На мой и не только взгляд, все основные эстонские политические партии — включая и центристов, которые правят уже более года, — доказали, что они эту тенденцию изменить не могут. Вот сейчас премьером Ратас, и всё равно — разрезают ленточки на базах НАТО, приглашают новые танки, проводят учения и т.д. На следующий год выборы в Рийгикогу. С учётом этого, у вас есть всё-таки мысли вернуться в политику, создать ли свою политическую силу, поддержать ли какую-то другую, которая вот эти надежды на улучшение отношений с Россией и уменьшение милитаристского компонента реализует?

- Я скажу, что в политику вернуться не собираюсь. Я продолжаю эти проекты в Силламяэ, продолжаю в Южной Эстонии, в Пюхаярве, и здесь у меня очень-очень много работы. Но как бывший политик я, конечно, не скрываю своё мнение и выскажу его в том числе до выборов.

- Владея какой-то инсайдерской информацией, что вы думаете — куда общеполитическая ситуация, общеполитический климат в Эстонии, в Европе, в мире двинется в ближайшее время?

- Подождём до 17 июля (16 июля запланирована встреча Путина с Трампом. — прим. авт.)… Я не знаю, что думает Трамп, что думает Путин. Но считаю, что это очень важная встреча. И даже если они там много существенных вопросов не решат, всё равно это очень хорошая вещь, когда встречаются президенты двух этих государств. Мы же помним: была ”холодная война”, а потом Рейган и Горбачёв провели первую встречу в Рейкьявике. После этого всё начало развиваться. Потом эту эстафету приняли кто? Клинтон, Ельцин. Они продолжили это дело. Такой ход событий был бы очень хорошим, но почему-то опять начались реваншистские или подобные им настроения. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы были сотрудничество и мир, начиная с Владивостока до Лиссабона, как сказал Сергей Лавров. И ещё дальше — от Лиссабона до Ванкувера.

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