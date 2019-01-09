Теперь каждый может виртуально прогуляться по легендарному макету Старой Нарвы. Попробуйте!

Начатая газетой Maaleht в прошлом ноябре акция по спасению уникального бумажного макета Старой Нарвы достигла первого важного результата.

А именно — теперь состоящий из 490 (!) зданий памятник сохранен в дигитальном виде, что гарантирует его практически вечную сохранность.

Narva Ida-Virumaa pealinnaks Foto: Sven Arbet

С электронной версией творения Федора Шанцына вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

С помощью компьютерной мышки вы можете увеличивать изображения, рассматривать здания под разными углами, изучать дома и закоулки (ссылка может открыться не на каждом смартфоне, попробуйте разные браузеры или лучше откройте в компьютере — ред.).

«Фирма Hades Geodeesia исполнила работs за свой счет, потому что для проведения конкруса подряда не было времени, да и в городском бюджете Нарвы не имелось для этого средств. Наши работники очень гордятся тем, что смогли внести свой вклад в сохранение культурного наследия города Нарвы», - сказал член правления Тийт Хион.

Фото: Maaleht

«Используя цифровые данные, теперь можно начать моделировать дома Старой Нарвы, и даже в действительности их проективровать и восстанавливать. Нарвитяне должны решить, соотносят ли они себя с городом, который когда был жемчужиной Балтийского моря в стиле барокко, и как они будут восстанавливать это величие. Дело в том, что срок службы нынешней застройки на месте разрушенного средневекового города довольно скоро заканчивается. Так что жители Нарвы просто обязаны со всей серьезностью взвесить следующие шаги — у них есть возможность снова и навсегда стать исторической культурной столицей».