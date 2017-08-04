Телеканал: в среду посреди Кохтла-Ярве стреляли из пистолета

О том, что 2 августа на центральной улице Ярвеской части Кохтла-Ярве неизвестные открыли стрельбу, сообщил канал городского кабельного телевидения Lites.

По сообщению телеканала, поздно вечером 2 августа в Кохтла-Ярве в районе улицы Кескаллеэ трое неизвестных произвели несколько выстрелов из пистолета. Свидетельницами стали две девушки, прогуливавшиеся в парке.

Полиция прокомментировала, что сигнал о происшествии был получен спустя некоторое время и сейчас полученная информация проверяется.

Пожилые жители города, служившие в советское время в милиции, вспоминают, что при ”старом режиме” подобные случаи были крайне редки, а когда все же происходила стрельба, она становились предметом разбирательства самого большого милицейского начальства — вплоть до руководства МВД.