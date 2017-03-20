Текст на Тотальном диктанте в Йыхви будет читать народный артист РФ Александр Пашутин

У Веры Сибрик, главного организатора йыхвиского Тотального диктанта — ежегодной акции по проверке грамотности, которая повсеместно пройдет 8 апреля, на душе радость. В воскресенье ей стало известно, кто будет диктовать отрывок из произведения российского писателя Леонида Юзефовича.

Свое согласие исполнить роль ”диктатора” дал Народный артист России Александр Пашутин, актер театра и кино, на счету которого за его долгую творческую жизнь более 200 ролей. (Вспомните машиниста паровоза в фильме Эльдара Рязанова ”Небеса обетованные”, снятого 27 лет назад, или Петровича в ”Парке советского периода” Юлия Гусмана, который вышел на экран в 2006 году).

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В этом году Тотальный диктант пройдет в Йхвиской основной русской школе. По словам Веры Владимировны Сибрик — директора основной школы села Мяэтагузе, как и в прежние годы в проведении акции будут участвовать филологи школ Кохтла-Ярве и Йыхви, инфотехнологи, которые и прежде помогали организовывать акцию.

Минувшая ночь, по словам Веры Владимировны, была первой за долгое время, когда она уснула спокойно. В воскресенье, наконец, стало известно, кто будет читать текст на диктанте.

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Портал Delfi попросил Веру Сибрик раскрыть секрет того, как ей удалось заполучить на диктант такого известного актера.

"А никакого секрета нет, есть хорошие добрые люди, которые понимают важность сохранения русского языка. В Йыхви 8 апреля, в день проведения диктанта, в Концертном доме состоится вечерний спектакль, посвященный Фаине Георгиевне Раневской. Вместе с другими в нем участвует народный артист России Александр Сергеевич Пашутин, которого знают и любят зрители разных поколений. Я обратилась к организатору гастролей — руководителю издательского дома ”Инфоринг” Дмитрию Смирнову, который взял на себя переговоры с актером. И вот он сообщил, что договоренность достигнута, и к 10 часам утра 8 апреля он привезет в зал, где будет проходить диктант, Александра Сергеевича", — рассказала Сибрик

Насколько популярен Тотальный диктант в Йыхви?

"Взглянем на цифры, которые ответят на ваш вопрос. В 2015 году диктант писали 64 человека. Через год эта цифра выросла до 132. А 29 марта по адресу www.totaldict.ru/johvi начинается регистрация на диктант этого года, вот и посмотрим, сколь человек в 11 часов сядут за парты 8 апреля. Но, думаю, что участников акции на этот раз будет еще больше. В прошлом году, когда диктовал текст актер из Нью-Йорка Рустем Галич, к нам пришли люди разного возраста — от 14 лет до 91 года. И, между прочим, писали диктант по русскому языку люди разных национальностей. Наиболее активных и успешных участников акции отметил дипломат Генерального консульства России в Нарве Андрей Сургаев, который обещал к нам приехать и в этом году. Не исключено, что он и сам попробует написать диктант", — поделилась Сибрик.