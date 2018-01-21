Татьянин день в Нарвском колледже отметят факельным шествием и посвящением в студенты

В четверг, 25 января, студенты Нарвского колледжа ТУ традиционно отметят Татьянин день. Это праздник студенчества, по случаю которого в приграничном городе пройдёт факельное шествие и посвящение первокурсников в студенты, значится в пресс-релизе.



Празднование начнётся с факельного шествия, которое стартует в 19:00 от здания колледжа на Ратушной площади. Участие в шествии могут принять не только студенты и работники колледжа, а также их друзья, родные и все те, кто является или был когда-то студентом. Традиционно в студенты будут посвящены не только первокурсники, а также значимые места города. За долгие года были посвящены памятник Пушкина, Шведский лев, общежитие Нарвского колледжа, центр LAD, Art Club Ro-Ro, Нарвский замок. Кого же студенты примут в свои ряды в этом году - останется пока сюрпризом.

После шествия, в 20:00, в фойе колледжа начнётся торжественная часть праздника. Главными героями праздника станут, прежде всего, первокурсники. Первая сессия для них позади, и настало время стать настоящими студентами, а для этого надо пройти ”ритуал посвящения”. Для того, чтобы носить почётное звание студента, надо выполнить домашнее задание и пройти коварные испытания, приготовленные старшекурсниками. После этого первокурсники дадут торжественную клятву и получат сине-жёлтые теккели колледжа.

Темой торжественной части и дальнейшего празднования будет ”Пижамная вечеринка”. Все бывшие, нынешние и вечные студенты очень приветствуются на празднование Татьяниного дня!